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Испытание от УПЛ. Александрия разгромила ЛНЗ в заключительном спарринге

Премьер-лига
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Поприветствовали новичка Премьер-лиги

Испытание от УПЛ. Александрия разгромила ЛНЗ в заключительном спарринге

Фото: пресслужби ФК "Олександрія"

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Сегодня команды провели последний матч в рамках подготовки к новому сезону. "Александрия" принимала дома "ЛНЗ", где разгромила черкасский клуб со счетом 5:1. За александрийцев забитыми голами отметились: Владислав Калитвинцев, Артем Шулянский, Родион Плакса и дубль на счету Андрея Кулакова. За "ЛНЗ" реализовал момент Хамелюк.

Контрольный матч

Александрия (Александрия) - ЛНЗ (Черкассы) 5:1

Голы: Владислав Калитвинцев, Артем Шулянский, Родион Плакса Андрей Кулаков (дубль) - Хамелюк (23)

ЛНЗ: Самойленко - Ковалев, Лопыренок - Норенков (Савин, 56), Рыбалка (Долинский, 83), Стасюк - Пасич (Тищенко, 75), Хамелюк (Копыл, 62), Бойко, Наумец (Шестаков, 62) - Прядун (Нич, 68).

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В статье: ФК Александрия ЛНЗ (Черкассы)
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