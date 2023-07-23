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Испытание от УПЛ. Александрия разгромила ЛНЗ в заключительном спарринге
Поприветствовали новичка Премьер-лиги
Фото: пресслужби ФК "Олександрія"
Сегодня команды провели последний матч в рамках подготовки к новому сезону. "Александрия" принимала дома "ЛНЗ", где разгромила черкасский клуб со счетом 5:1. За александрийцев забитыми голами отметились: Владислав Калитвинцев, Артем Шулянский, Родион Плакса и дубль на счету Андрея Кулакова. За "ЛНЗ" реализовал момент Хамелюк.
Контрольный матч
Александрия (Александрия) - ЛНЗ (Черкассы) 5:1
Голы: Владислав Калитвинцев, Артем Шулянский, Родион Плакса Андрей Кулаков (дубль) - Хамелюк (23)
ЛНЗ: Самойленко - Ковалев, Лопыренок - Норенков (Савин, 56), Рыбалка (Долинский, 83), Стасюк - Пасич (Тищенко, 75), Хамелюк (Копыл, 62), Бойко, Наумец (Шестаков, 62) - Прядун (Нич, 68).
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