Официально: Кривбасс снова арендовал Дибанго в Левадии

ФК "Кривбасс" снова арендовал защитника Ивана Дибанго у эстонской "Левадии". Сообщает официальный Telegram-канал криворожского клуба.

Однако в этот раз украинский клуб оформил арендное соглашение 21-летнего камерунца с правом выкупа.

Напомним, прошлый сезон Иван также провел в аренде в "Кривбассе". Он отыграл 23 матча, выйдя 19 раз в стартовом составе команды Юрия Вернидуба.