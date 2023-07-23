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Официально: Кривбасс снова арендовал Дибанго в Левадии

Премьер-лига
(1 голосов)

На этот раз с опцией выкупа

Официально: Кривбасс снова арендовал Дибанго в Левадии

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

ФК "Кривбасс" снова арендовал защитника Ивана Дибанго у эстонской "Левадии". Сообщает официальный Telegram-канал криворожского клуба.

Однако в этот раз украинский клуб оформил арендное соглашение 21-летнего камерунца с правом выкупа.

Напомним, прошлый сезон Иван также провел в аренде в "Кривбассе". Он отыграл 23 матча, выйдя 19 раз в стартовом составе команды Юрия Вернидуба.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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