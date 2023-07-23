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Официально: Кривбасс снова арендовал Дибанго в Левадии
На этот раз с опцией выкупа
Фото: ФК Кривбасс
ФК "Кривбасс" снова арендовал защитника Ивана Дибанго у эстонской "Левадии". Сообщает официальный Telegram-канал криворожского клуба.
Однако в этот раз украинский клуб оформил арендное соглашение 21-летнего камерунца с правом выкупа.
Напомним, прошлый сезон Иван также провел в аренде в "Кривбассе". Он отыграл 23 матча, выйдя 19 раз в стартовом составе команды Юрия Вернидуба.
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Источник:Telegram-канал ФК "Кривбасс"
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