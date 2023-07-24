Полузащитник Александрии вернулся из аренды в Индии

"Александрия" на своем официальном сайте объявила о возвращении в состав полузащитника Ивана Калюжного.

В минувшем сезоне 25-летний хавбек выступал на правах аренды за индийский "Керал Бластерс". На его счету 4 гола и 1 результативная передача в 19 матчах во всех турнирах.

Его соглашение с "горожанами" действует до лета 2025 года. Ранее Калюжный также защищал цвета таких клубов, как "Металлист", киевское "Динамо", "Металлист 1925", "Рух" и исландский "Кеплавик".

В СМИ была информация, что полузащитник попал в сферу интересов клуба из Норвегии.