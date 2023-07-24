Акценты. УПЛ 2022-2023. А судьи что?

Затевать этот разговор, как говорится, себе дороже. Всегда найдутся те, кто почитает себя более компетентным в этой области лишь на том основании, что лично ему все видится иначе. А чаще всего это так, потому что такие люди смотрят на футбольный арбитраж сквозь призму фанатского микроскопа. К счастью, я давно лишен этой обузы.

С другой стороны, судейство – неотъемлемая составная часть матча, которая неизбежно обсуждается не только болельщиками, но и нейтральными любителями игры. И пройти мимо нее, подводя зрительские итоги сезона, не представляется возможным. Поэтому сегодня мы коснемся и этого, наиболее чувствительного из аспектов игры в футбол.

Еще 13 лет назад я пришел к выводу, что утверждать что-либо в вопросах арбитража имеют право лишь те, кто в этом действительно разбирается – профессиональные арбитры. Именно тогда и завязалось наше приятельское сотрудничество с коллегой по блогу Юстасом.

За время знакомства я составил свое мнение о нем, как о порядочном, образованном (что тоже немаловажно), ответственном и стремящемся к объективности в оценках человеке. К тому же, он уже лет с двадцать проживает в Западной Европе, где продолжает жить в футболе, впитывая как передовой судейский менталитет, так и современные веяния.

Поэтому, если во всех прочих случаях я делюсь с вами собственными наблюдениями, подсчетами и выводами, то вопросах судейства ретранслирую личное мнение Юстаса. На его основе и построено все то, о чем пойдет речь ниже.

Он никогда не рубит сплеча, внимательно исследуя каждый эпизод. И рассматривает его, как бы находясь в шкуре рефери матча, ставя себя на его место. И вынося свой "вердикт" лишь тогда, когда совершенно уверен в его справедливости. Как, на самом деле, и должен поступать любой профессиональный арбитр.

Если видео-картинка не дает четкого представления о том, какое решение должно быть принято в данном игровом моменте, Юстас не гнушается в этом признаться. И, к нашему глубокому сожалению, в прошедшем сезоне качество видео-повторов в трансляциях игр УПЛ, и без того не идеальное, резко ухудшилось.

Поэтому следует помнить: мы говорим только о тех случаях, когда вывод был однозначен. Как говорится, под чем можно подписаться лично.

Итак, что увидел Юстас? Из 229 поединков, вошедших в наши обзоры туров, явная крамола в действиях арбитров была обнаружена им таки в 29. Это составляет около 12,7% от общего числа матчей, или более одной восьмой. То есть, условно можно говорить, что в среднем результативная судейская ошибка случалась не менее одного раза в туре.

Если же говорить конкретнее, то в первом круге в большинстве туров таких серьезных ляпсусов не было вовсе, тогда как весной их количество утроилось, и без результативных ошибок действительно не обошелся ни один тур.

Но ошибка ошибке рознь. И если мы говорим о тех, что повлияли или могли повлиять на исход игры, то таковых мы насчитали всего 14. То есть, почти половина "отбракованных" нами матчей. И лишь немногим более 6% от всех отсмотренных поединков сезона. Повторяю: не считая тех, где видео не позволяет что-либо утверждать однозначно.

Чаще всего арбитры ошибались в пользу "Колоса" - 5 раз, три из которых повлияли на результат встречи. По 3 таких случая зафиксировано в пользу "Зари", "Днепра-1" и "Ворсклы" (с двумя "влияющими" ошибками), а также "Руха" (с одной). 2 раза (и оба "влияющие") были обнаружены нами в пользу "Шахтера".

Ни разу не испытали на себе благосклонности Фемиды три команды УПЛ: "Кривбасс", "Черноморец" и "Минай".

Чаще всех становился жертвой судейских ошибок "Металлист" - 4 раза, два из которых сказались на исходе матча. По 3 раза – "Днепр-1" и "Черноморец" (с одной "влияющей" ошибкой), а также "Динамо" (ни одной). По 2 раза (и оба сказались на результате) пострадали от судейства "Металлист 1925" и "Верес".

Бог миловал, в этом смысле, лишь две команды чемпионата: "Александрию" и "Ингулец".

Если сопоставить эти "плюсы" и "минусы", обратит на себя внимание, в первую очередь, "Колос", в чью пользу ошибались на 4 раза больше, чем в пользу его соперников. По +2, в этом смысле, у "Зари" и "Ингульца".

"Черноморец" судьи "обижали" трижды, ни разу при этом не подсобив. У "Металлиста" здесь минус 2.

Абсолютное равенство ошибок в их пользу и в пользу соперников зафиксировано нами у двух лучших команд чемпионата – "Днепра-1" и "Шахтера". О большинстве же команд тут и говорить нечего, по большому счету.

Главное: если отнять у каждой команды "нажитые" с помощью судейства условные лишние очки, в итоговой турнирной таблице ничего принципиально не изменится.

Наибольшее количество результативных ошибок в сезоне Юстас констатировал у рефери Арановского – 4 (плюс дважды в качестве видеоассистента арбитра). На втором месте – Дердо с тремя важными ошибками. По две – у Козыка, Копиевского, Кривушкина, Омельченко и Панчишина.

И по одному разу так ошибался еще десяток арбитров, включая всех трех "реферынь".

Таким образом, результативные ошибки в минувшем сезоне имеет на своем счету 17 судей, обслуживавших матчи УПЛ – то есть, их число превышает количество команд лиги.

Ничего личного и обличительного – только цифры, отражающие подмеченные нами ошибки. Человеку свойственно ошибаться, мы лишь уточнили – кто и сколько раз. Более того, в отличие от подавляющего большинства СМИ, мы не выискиваем малейший повод для скандала, а стараемся все спокойно осмысливать. Без какой-либо тенденциозности.

А иначе зачем этот огород городить? Ну а про теории заговора в пользу или во вред самых популярных клубов пусть рассказывают их фанаты. Если вы захотите их слушать.

Мы постепенно приближаемся к финишу серии материалов, посвященных зрительским итогам сезона. Следующая остановка – станция Фортуна…