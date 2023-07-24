Кривбасс арендовал полузащитника Динамо с правом выкупа

"Кривбасс" представил третьего новичка в летнее межсезонье. Красно-белую футболку надел 20-летний полузащитник Виктор Близниченко. Игрок арендован у киевского "Динамо" сроком на 1 год с правом выкупа.

В Кривом Роге хавбек будет играть под номером 99.

Близниченко - воспитанник Академии ФК "Днепр", после чего перешел в Академию киевского "Динамо". В октябре 2018 года дебютировал на профессиональном уровне за "Динамо" U-19 в матче против "Арсенала-Киев" U-19 (4:0). Тогда провел на поле 44 минуты. Также сыграл 7 матчей в Юношеской Лиге УЕФА.

Летом 2022 года на правах аренды перешел в "Ингулец". В прошлом сезоне в УПЛ Близниченко сыграл 9 матчей, 482 минуты на поле. Интересно, что в матчах против "Кривбасса" участия не принимал.

Защищал цвета сборной Украины разных возрастных категорий: U-15, U-16, U-17.

Ранее СМИ сообщали, что Виктор Близниченко находился на просмотре в "Вересе".