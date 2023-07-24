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Сабо: Судакова можно попробовать продать за 10 млн, но не за 30

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперт считает, что украинцу подойдет чемпионат Нидерландов или Бельгии

Сабо: Судакова можно попробовать продать за 10 млн, но не за 30

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о полузащитнике "Шахтера" Георгии Судакове.

"Судаков ‒ быстрый, техничный и с поставленным ударом, но пока нестабильный. В одной игре он может хорошо себя проявить, в другой – просто растворяется на поле. Да, он неплохо выступил за молодежку на Евро, но по нему нет предложений, значит, скаутов он не впечатлил и по каким-то критериям не подходит европейским клубам.

Судакова можно попробовать продать за 10 млн, но не за 30 и уж тем более не за 100, как Мудрика. Пока и Мудрик на голову выше. Судакову надо показать себя в Лиге чемпионов, возможно, тогда цена на него поднимется и зимой поступят предложения.

Судакову хорошо подойдет чемпионат Нидерландов или Бельгии. В топ-5 лигах ему будет очень тяжело. Возьмем Мудрика в "Челси". У Михаила отличная скорость, техника, но он плохо отбирает мяч и защищается. Ему трудно сразу же заиграть в АПЛ, как в УПЛ.

Видно, что Мудрик уже понемногу улучшает эти компоненты. Будем надеяться, что при Почеттино у него все получится и он станет основным игроком "Челси", – подытожил Сабо.

В сезоне-2022/23 20-летний Судаков провел 39 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

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В статье: Йожеф Сабо Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
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Комментарии (2)
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oleg.m.3972 (Харьков)
24.07.2023 в 13:24
Помнится по Мудрику этот оракул тоже предрекал продажу за копейки. Теперь оды поёт.
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MaximSK (Киев)
24.07.2023 в 12:35
Шахтер не продаст его за 10 млн Евро, скорее всего цена будет 40-50 млн Евро (конечно никто его не купит за такую цену), во вторых он не перейдет в чемпионат Бельгии и Нидерландов, лучше играть в Шахтере в ЛЧ.
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