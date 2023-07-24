Сабо: Судакова можно попробовать продать за 10 млн, но не за 30

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о полузащитнике "Шахтера" Георгии Судакове.

"Судаков ‒ быстрый, техничный и с поставленным ударом, но пока нестабильный. В одной игре он может хорошо себя проявить, в другой – просто растворяется на поле. Да, он неплохо выступил за молодежку на Евро, но по нему нет предложений, значит, скаутов он не впечатлил и по каким-то критериям не подходит европейским клубам.

Судакова можно попробовать продать за 10 млн, но не за 30 и уж тем более не за 100, как Мудрика. Пока и Мудрик на голову выше. Судакову надо показать себя в Лиге чемпионов, возможно, тогда цена на него поднимется и зимой поступят предложения.

Судакову хорошо подойдет чемпионат Нидерландов или Бельгии. В топ-5 лигах ему будет очень тяжело. Возьмем Мудрика в "Челси". У Михаила отличная скорость, техника, но он плохо отбирает мяч и защищается. Ему трудно сразу же заиграть в АПЛ, как в УПЛ.

Видно, что Мудрик уже понемногу улучшает эти компоненты. Будем надеяться, что при Почеттино у него все получится и он станет основным игроком "Челси", – подытожил Сабо.