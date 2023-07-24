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Известны детали сотрудничества Металлиста 1925 и стадиона Левый берег
Харьковчане будут принимать своих соперников на киевском стадионе
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В сезоне 2023/2024 "Металлист 1925" будет продолжать проводить свои домашние матчи в столичном регионе, ведь из-за невозможности тренироваться и играть поединки в родном Харькове, команда уже второй год базируется в селе Счастливое, что под Киевом.
"Металлист 1925" и стадион "Левый Берег" подписали соглашение о сотрудничестве на полгода. После чего, в зависимости от обстоятельств, клуб будет решать, где дальше проводить домашние поединки. Финансовые детали не раскрываются.
"Левый берег" - это современный и очень уютный стадион, который открыли только осенью прошлого года. Сооружение расположено на территории урочища "Млиново" Золочевской территориальной общины Бориспольского района Киевской области.
Напомним, что в прошлом сезоне "Металлист 1925" принимал своих соперников или на стадионе имени Банникова (Киев), или на "Колосе" в Ковалевке.
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