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Минай подписал контракт с бывшим вратарем Львова
Ранее сообщалось, что он продолжит карьеру в Первой лиге
Фото: ФК Минай
"Минай" объявил о подписании контракта с молодым вратарем Ильей Ольховым.
Стороны заключили трудовое соглашение сроком на три года - до лета 2026 года. 20-летний кипер будет выступать в закарпатской команде под 34-м номером.
Предыдущим клубом Ольхового был "Львов", который вылетел из УПЛ и прекратил существование. В сезоне-2022/23 он провел 13 игр в чемпионате U-19 и 3 встречи в УПЛ. Дебют в высшей лиге Ольхового состоялся 25 мая 2023 года в матче против "Черноморца" (0:1).
Ранее были слухи, что Ольховой будет играть за перволиговый "Диназ".
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