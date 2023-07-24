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Минай подписал контракт с бывшим вратарем Львова

Премьер-лига
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Ранее сообщалось, что он продолжит карьеру в Первой лиге

Минай подписал контракт с бывшим вратарем Львова

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" объявил о подписании контракта с молодым вратарем Ильей Ольховым.

Стороны заключили трудовое соглашение сроком на три года - до лета 2026 года. 20-летний кипер будет выступать в закарпатской команде под 34-м номером.

Предыдущим клубом Ольхового был "Львов", который вылетел из УПЛ и прекратил существование. В сезоне-2022/23 он провел 13 игр в чемпионате U-19 и 3 встречи в УПЛ. Дебют в высшей лиге Ольхового состоялся 25 мая 2023 года в матче против "Черноморца" (0:1).

Ранее были слухи, что Ольховой будет играть за перволиговый "Диназ".

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В статье: ФК Минай
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Источник:
fcminaj.com

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