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Вице-президент Кривбасса: Надеемся, что Близниченко будет прогрессировать
Владимир Колос - о подписании хавбека "Динамо"
Фото: fckryvbas.com
Вице-президент "Кривбасса" Владимир Колос прокомментировал подписание полузащитника "Динамо" Виктора Близниченко. Напомним, криворожцы арендовали хавбека на один год с правом выкупа.
"Очень приятно видеть в команде молодых талантливых игроков. И это уже не первый опыт, когда к нам приходит футболист из киевского "Динамо". Надеемся, что Близниченко будет прогрессировать не меньше, а даже еще больше, чем Назар Волошин.
Но на этот раз у нас есть функция выкупа контракта игрока у "Динамо" после завершения арендного соглашения. Что не может не радовать, функция выкупа игрока "Динамо", что в украинском футболе уже является прецедентом", - приводит слова Колоса официальный сайт клуба.
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