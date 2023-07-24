Вице-президент Кривбасса: Надеемся, что Близниченко будет прогрессировать

Вице-президент "Кривбасса" Владимир Колос прокомментировал подписание полузащитника "Динамо" Виктора Близниченко. Напомним, криворожцы арендовали хавбека на один год с правом выкупа.

"Очень приятно видеть в команде молодых талантливых игроков. И это уже не первый опыт, когда к нам приходит футболист из киевского "Динамо". Надеемся, что Близниченко будет прогрессировать не меньше, а даже еще больше, чем Назар Волошин.

Но на этот раз у нас есть функция выкупа контракта игрока у "Динамо" после завершения арендного соглашения. Что не может не радовать, функция выкупа игрока "Динамо", что в украинском футболе уже является прецедентом", - приводит слова Колоса официальный сайт клуба.