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Определился стадион, на котором Динамо примет Минай

Премьер-лига
(3 голосов)

Новый сезон УПЛ стартует уже в эти выходные

Определился стадион, на котором Динамо примет Минай

fcdynamo.com

Новина українською

В эти выходные стартует новый сезон украинской Премьер-лиги. Киевское "Динамо" свой матч в рамках 1-го тура проведет в воскресенье, 30-го июля. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет "Минай" из одноименного населенного пункта вблизи Ужгорода.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", поединок между столичным клубом и представителем Закарпатья пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало - в 17:00.

Добавим, что матч пройдет без зрителей в соответствии с требованиями безопасности.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
fcdynamo.com

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