Определился стадион, на котором Динамо примет Минай

В эти выходные стартует новый сезон украинской Премьер-лиги. Киевское "Динамо" свой матч в рамках 1-го тура проведет в воскресенье, 30-го июля. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет "Минай" из одноименного населенного пункта вблизи Ужгорода.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", поединок между столичным клубом и представителем Закарпатья пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало - в 17:00.

Добавим, что матч пройдет без зрителей в соответствии с требованиями безопасности.