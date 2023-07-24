Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определился стадион, на котором Динамо примет Минай
Новый сезон УПЛ стартует уже в эти выходные
fcdynamo.com
В эти выходные стартует новый сезон украинской Премьер-лиги. Киевское "Динамо" свой матч в рамках 1-го тура проведет в воскресенье, 30-го июля. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет "Минай" из одноименного населенного пункта вблизи Ужгорода.
Как сообщает пресс-служба "бело-синих", поединок между столичным клубом и представителем Закарпатья пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало - в 17:00.
Добавим, что матч пройдет без зрителей в соответствии с требованиями безопасности.
Популярное сейчас
- Список потенциальных соперников Ворсклы в третьем раунде квалификации ЛК сократился до пяти позиций
- Может быть снова Кипр. Список потенциальных соперников Динамо в 3-м раунде квалификации ЛК сократился до четырех позиций
- Сегодня Днепр-1 узнает потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
- Суркис отреагировал на предложение клуба из Серии А по трансферу хавбека Динамо – назвал его унизительным
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО