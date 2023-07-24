Верес подписал капитана Буковины

" Верес " объявил о подписании 23-летнехо защитника Василия Гакмана.

Соглашение сторон рассчитано на три года.

Гакман - воспитанник футбольной школы черновицкой "Буковины", где и выступал всю свою карьеру. В прошлом сезоне за "Буковину" провел 21 матч в Первой лиге чемпионата Украины.