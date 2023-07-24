  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес подписал капитана Буковины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес подписал капитана Буковины

Премьер-лига
(1 голосов)

Официальная информация

Верес подписал капитана Буковины

nkveres.com

Новина українською

"Верес" объявил о подписании 23-летнехо защитника Василия Гакмана.

Соглашение сторон рассчитано на три года.

Гакман - воспитанник футбольной школы черновицкой "Буковины", где и выступал всю свою карьеру. В прошлом сезоне за "Буковину" провел 21 матч в Первой лиге чемпионата Украины.

По теме
yellow-arrow
Рух опубликовал предложение MEGOGO по трансляциям матчей УПЛ - ФОТО
yellow-arrow
Динамо – чемпион летних сборов, форвард Черноморца – лучший бомбардир. Итоговая таблица спаррингов клубов УПЛ
yellow-arrow
Кучер: Сейчас Назаренко не в обойме, его судьба решается
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде