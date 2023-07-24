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Верес подписал капитана Буковины
Официальная информация
nkveres.com
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Соглашение сторон рассчитано на три года.
Гакман - воспитанник футбольной школы черновицкой "Буковины", где и выступал всю свою карьеру. В прошлом сезоне за "Буковину" провел 21 матч в Первой лиге чемпионата Украины.
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Источник:НК Верес
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