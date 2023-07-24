Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Авагимян: Мой крестный отец погиб – в его дом попала ракета. От него остались одни кости
Все самое дорогое в жизни игрока находилось в Мариуполе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "
"Это был ужас. Мариуполь забросали всеми возможными бомбами и ракетами. Все районы были в развалинах. Все, что самое дорогое в моей жизни, находилось в Мариуполе – моя семья, девушка и ее семья, родственники, друзья. Я мог потерять всех прямо в один момент. Это очень сильно бьет по тебе.
Никто не выходит на связь, ты сидишь и накручиваешь себя, успокаиваешься и снова накручиваешь. Можно сказать, что я сходил с ума. Но мне несколько раз удавалось позвонить родным. Мой папа и моя девушка несколько раз ехали и ловили связь. Не представляю, как они рисковали своей жизнью, чтобы связаться со мной.
Связь была очень плохая и всего на 15 секунд, но я хоть понимал, что они в порядке. Потом связи снова не было неделями. Вы же понимаете, что во время такой бомбардировки за 10 секунд все меняется. Мой крестный отец погиб – в его дом попала ракета. От него остались одни кости", - сказал Авагимян.
Популярное сейчас
- Стало известно, с кем будут играть Динамо и Ворскла в третьей квалификации Лиги конференций
- Лунин дважды пропустил от Милана – Реал оформил зрелищный камбэк
- Сегодня Динамо узнает первого соперника в Лиге конференций
- Динамо получило запрос о трансфере украинца от легендарного клуба - источник
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО