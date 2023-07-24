Авагимян: Мой крестный отец погиб – в его дом попала ракета. От него остались одни кости

Форвард " Александрии " Артур Авагимян, который родился в Мариуполе, рассказал, что он потерял крестного отца из-за бомбардировки города.

"Это был ужас. Мариуполь забросали всеми возможными бомбами и ракетами. Все районы были в развалинах. Все, что самое дорогое в моей жизни, находилось в Мариуполе – моя семья, девушка и ее семья, родственники, друзья. Я мог потерять всех прямо в один момент. Это очень сильно бьет по тебе.

Никто не выходит на связь, ты сидишь и накручиваешь себя, успокаиваешься и снова накручиваешь. Можно сказать, что я сходил с ума. Но мне несколько раз удавалось позвонить родным. Мой папа и моя девушка несколько раз ехали и ловили связь. Не представляю, как они рисковали своей жизнью, чтобы связаться со мной.

Связь была очень плохая и всего на 15 секунд, но я хоть понимал, что они в порядке. Потом связи снова не было неделями. Вы же понимаете, что во время такой бомбардировки за 10 секунд все меняется. Мой крестный отец погиб – в его дом попала ракета. От него остались одни кости", - сказал Авагимян.