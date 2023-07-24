  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Авагимян: Мой крестный отец погиб – в его дом попала ракета. От него остались одни кости
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Авагимян: Мой крестный отец погиб – в его дом попала ракета. От него остались одни кости

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Все самое дорогое в жизни игрока находилось в Мариуполе

Авагимян: Мой крестный отец погиб – в его дом попала ракета. От него остались одни кости

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Александрии" Артур Авагимян, который родился в Мариуполе, рассказал, что он потерял крестного отца из-за бомбардировки города.

"Это был ужас. Мариуполь забросали всеми возможными бомбами и ракетами. Все районы были в развалинах. Все, что самое дорогое в моей жизни, находилось в Мариуполе – моя семья, девушка и ее семья, родственники, друзья. Я мог потерять всех прямо в один момент. Это очень сильно бьет по тебе.

Никто не выходит на связь, ты сидишь и накручиваешь себя, успокаиваешься и снова накручиваешь. Можно сказать, что я сходил с ума. Но мне несколько раз удавалось позвонить родным. Мой папа и моя девушка несколько раз ехали и ловили связь. Не представляю, как они рисковали своей жизнью, чтобы связаться со мной.

Связь была очень плохая и всего на 15 секунд, но я хоть понимал, что они в порядке. Потом связи снова не было неделями. Вы же понимаете, что во время такой бомбардировки за 10 секунд все меняется. Мой крестный отец погиб – в его дом попала ракета. От него остались одни кости", - сказал Авагимян.

По теме
yellow-arrow
Рух опубликовал предложение MEGOGO по трансляциям матчей УПЛ - ФОТО
yellow-arrow
Динамо – чемпион летних сборов, форвард Черноморца – лучший бомбардир. Итоговая таблица спаррингов клубов УПЛ
yellow-arrow
Кучер: Сейчас Назаренко не в обойме, его судьба решается
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Артур Авагимян война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде