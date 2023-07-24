Рух: MEGOGO хотят получить максимум прибыли, не тратя на это лишних средст

" Рух ", проанализировав предложение MEGOGO, представил свои итоги и выводы предложения сервиса клубам УПЛ по трансляциям матчей следующего сезона.

"Первое, что нужно понимать: УПЛ-ТВ – это потенциальный конкурент MEGOGO. Если независимая платформа УПЛ ТВ, будет трансляция 195 матчей УПЛ - это серьезный игрок рынка, на котором сейчас царит MEGOGO. Потенциальная новая ОТТ платформа, которую клубы могут создать в будущем – серьезный удар по позициям MEGOGO. Эта платформа может бороться за матчи других трех клубов УПЛ (сейчас по сути MEGOGO ими владеет, ведь имеет в своей сетке 2+2 и УНИАН), новая платформа возможно захочет получить весь украинский футбол - а это, например, матчи сборной Украины, возможно в случае коммерческого успеха, новый игрок сможет претендовать. Почему бы нет, если бизнес-модель будет работать, проект можно развивать по многим направлениям. И это не выглядит чем-то космическим и утопическим. Это главное, что нужно понять, начиная читать письмо от MEGOGO. Это письмо от действующего коммерческого проекта потенциальному своему конкуренту.

MEGOGO в своем предложении не предлагает видения и развития УПЛ ТВ. Это, по сути, предложение о трансляции матчей на их платформе и все. УПЛ ТВ – это не только о трансляции поединков. Это про хайлайты матчей, экспертные студии до и после матчей, флешинтервью, итоговые программы, разнообразные форматы обзоров, авторские проекты, футбольная история, архивные материалы, матчи юношеских и женских команд и многое другое околофутбольного продукта, который и должен обеспечить РАЗВИТИЕ украинского футбольного чемпионата. Мы знаем отношение MEGOGO к околоматчевому продукту, мы все их зрители. Например, имея права на матчи чемпионата мира зимой, они делали студию лишь до некоторых матчей, считая нецелесообразным тратить на это средства, у них не было корреспондентов на месте происшествия и многих других атрибутов большого турнира. Это показывает их бизнес подход к футболу, они хотят получить максимум прибыли, не тратя на это лишних средств. А околоматчевой контент – это как раз и есть тот продукт, который может развивать интерес к футболу, углублять зрителя в тему, делать футболистов и клубные бренды узнаваемыми. Не говоря уже о коммерческих возможностях такого продукта (дополнительные слоты и возможности для рекламодателей, нативные интеграции, имиджевая популяризация). MEGOGO об этом речь не ведет, их главная задача привести зрителя на свою платформу и уже дальше продавать ему другие чемпионаты, еврокубки, фильмы, сериалы и другой свой продукт, о чем свидетельствует этот пункт в письме: "предоставление прав размещения промоматериалов MEGOGO на продукте УПЛ ТВ".

Первая страница письма и первый пункт "предложение" очень показательны. Под пунктом номер 1: создание единого пула средств господином Белинским. Выглядит как первоочередная цель.

Заработная плата ответственных за продакшн ложится на УПЛ или клубы. Но УПЛ Продакшн как структура имеет непосредственное подчинение Артему Панченко, или кому-то другому из MEGOGO. То есть зарплаты от УПЛ, а управление – MEGOGO.

В пунктах, где "ответственность MEGOGO" почти нет ничего, что требует от MEGOGO каких-либо инвестиций со своей стороны в УПЛ ТВ, которое они предлагают им отдать и для них финансировать. Единственное, что может взять на свои плечи MEGOGO – это комментирование матчей. Поскольку в публичной плоскости была информация о заработных платах комментаторов (800 грн за матч), можем предположить, что это не нанесет сокрушительный удар по бизнесу MEGOGO.

В общем письмо переполнено ультиматумами: ответственные лица – конкретные фамилии; технические требования к единому стандарту трансляции - только такие и никак иначе (технические требования адаптированы под возможности известного подрядчика); персонал матча – всего от 10 лет стажа (это свидетельствует, что новых специалистов в этой области не приветствуют, люди хотят работать "сбитым коллективом", ранее работавшим на Футболах и последний сезон на Setanta, монополисты рынка).

10 лет стажа – вообще интересное требование. Давайте ее поставим Артему Панченко, которому предлагается отдать все в управление. Сколько лет стажа в украинском футболе у ​​этого специалиста? 10?Точно нет, по крайней мере, открытые источники свидетельствуют о статусе Артема: "баскетбольный эксперт". Его опыт и стаж, которым с нами он рад делиться - это в частности работа в России, он там был менеджером баскетбольного клуба "Красный Октябрь", также работал с тамошним киберспортом и с сайтом, финансируемым газпромом.

Бесплатным УПЛ ТВ на MEGOGO предлагают оставлять только первые 6 туров, далее – переходить на платную модель. 6 туров специалисты считают достаточным для популяризации украинского чемпионата широкой аудитории.

В общем, партнерским предложением это письмо назвать трудно. Ни слова о развитии УПЛ ТВ нет, только предложение отдать трансляции MEGOGO и плыть по течению", - сказано в заявлении клуба.