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Рух опубликовал предложение MEGOGO по трансляциям матчей УПЛ - ФОТО

Премьер-лига
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Плата за матчи предварительно планируется взымать с 7-го тура

Рух опубликовал предложение MEGOGO по трансляциям матчей УПЛ - ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

"Рух" обнародовал предложение MEGOGO клубам УПЛ по трансляциям матчей следующего сезона.

Письмо с предложением пришло на имя президента УПЛ Евгения Дикого и датируется 21 июля.

Вкратце, сервис предлагает клубам такие плюсы от трансляций на платформе:

- создание единого пула средств

- централизованное распределение технических и творческих ресурсов

- контроль качества

Полностью предложение MEGOGO выглядит следующим образом:

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В статье: Рух (Львов) телепул Megogo УПЛ ТВ
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Источник:
ФК Рух

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