Премьер-лига
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Рух опубликовал предложение MEGOGO по трансляциям матчей УПЛ - ФОТО
Плата за матчи предварительно планируется взымать с 7-го тура
фото из свободных источников
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Письмо с предложением пришло на имя президента УПЛ Евгения Дикого и датируется 21 июля.
Вкратце, сервис предлагает клубам такие плюсы от трансляций на платформе:
- создание единого пула средств
- централизованное распределение технических и творческих ресурсов
- контроль качества
Полностью предложение MEGOGO выглядит следующим образом:
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Источник:ФК Рух
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