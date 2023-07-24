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Шериф интересуется Бабогло, перпятствием может стать цена на игрока

Премьер-лига
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Украинец привлек внимание своей игрой за сборную Молдовы

Шериф интересуется Бабогло, перпятствием может стать цена на игрока

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Молдавский "Шериф" проявляет интерес к защитнику "Александрии" Владиславу Бабогло, сообщает Sport Arena. Тираспольский клуб рассматривает Владислава в качестве опорного полузащитника.

Украинец привлек внимание своей игрой за сборную Молдовы, забив победный гол в отборе на Евро-2024 с Польшей (3:2).

При этом, как отмечает источник, препятствием для перехода может стать высокая стоимость игрока.

"Александрия" имеет основания требовать за переход условно приличную сумму, в то время как "Шериф" в течение длительного времени не тратит на трансферы более 300 тысяч евро.

Бабогло в прошедшем сезоне отыграл 27 матчей за "Александрию", отметившись тремя ассистами. Владислав провел два матча за сборную Молдовы нынешним летом.

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В статье: Шериф (Тирасполь) ФК Александрия Владислав Бабогло
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Источник:
Sport Arena

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