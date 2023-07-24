Рух: Почему MEGOGO заинтересовалась матчами УПЛ всего за неделю до старта нового сезона?

Львовский " Рух " негативно отреагировал на предложение MEGOGO транслировать матчи УПЛ в следующем сезоне.

Клуб обнародовав свой анализ предложения и задал некоторые вопросы сервису.

"1. Официальное предложение MEGOGO к клубам озвучено в добровольно-принудительном тоне. Это напоминает призыв вступать в советские колхозы.

2. Официальное предложение MEGOGO клубам УПЛ начинается ключевым пунктом – Пул средств. Это первый интересующий пункт MEGOGO. И напоминает – все должны оплатить исключительно клубы УПЛ, причем с предоплатой на полгода вперед.

3. Название проекта. MEGOGO предлагает свое название – УПЛ Продакшн. УПЛ-ТВ куда-то растворяется. Неясен статус и организационно-правовая форма этого новообразования. Кто предоставил MEGOGO полномочия на эти изменения?

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4. Назначение ответственных – Белинский, Коротченко, Поляков (???)

MEGOGO уже назначило своих смотрящих. Это приход MEGOGO? На каком основании? Кто давал MEGOGO полномочия на эти изменения?

5. MEGOGO сообщает, что назначенные ими смотрящие (Белинский, Коротченко и Поляков) – должны получать зарплату от УПЛ. Даже в такой мелочи, как оплата троих своих работников, MEGOGO переводит на клубы. Феноменальное партнерство!

6. Определение контрагента для производства трансляций – MEGOGO предлагает компании Инженер сервис или 1+1 медиа.

Учитывая, что "1+1 медиа" является аффилированной компанией с владельцами клубов альтернативного пула ("Днепр-1", "Динамо", "Заря"), по сути это означает, что MEGOGO склоняет 13 клубов работать исключительно со своим техническим подрядчиком – компанией "Инженер сервис". Причем до сих пор потенциальным партнером не озвучено никаких цифр стоимости производства матчей, которые должны платить клубы.

7. "УПЛ Продакшн" (финансируемое исключительно за счет клубов) имеет непосредственное подчинение ООО MEGOGO в лице Артема Панченко. Это полная узурпация власти и полномочий потенциального партнера.

8. MEGOGO назначает комментаторов матча. Концепция УПЛ ТВ изначально предполагала создание пула комментаторов под эгидой клубов УПЛ и его утверждение на общем собрании клубов УПЛ.

9. MEGOGO бесплатно добавляет к каждому матчу свои рекламные проявления и промоматериалы. Интересная позиция: дайте нам ваши деньги, мы за них создадим вам продукт, разместим на MEGOGO и с помощью вашего продукта получим доход и продвижение своих продуктов и услуг.

10. Лига должна передать MEGOGO единоличное право формировать творческий и технический ресурс.

11. Лига должна своевременно вносить средства в счет для производства трансляций. Причем должно заплатить их на полгода вперед.

12. Этими средствами должны распоряжаться физические лица Белинский, Коротченко и Поляков, которые добровольно MEGOGO становятся уполномоченными лицами УПЛ Продакшн, которые подчиняются исключительно Артему Панченко.

13. УПЛ Продакшн (по факту MEGOGO) хочет формировать календарь соревнований УПЛ.

14. MEGOGO требует право размещать свои собственные промоматериалы (не имеющие отношения к УПЛ) в матчах украинской Премьер-лиги. (причем, размещать абсолютно бесплатно!).

15. MEGOGO предоставит клубам квоту на 60 секунд для клубных спонсоров. Если клуб хочет иметь больше спонсорских проявлений, то по условиям договора этот доход идет не клубам, а УПЛ.

16. MEGOGO предлагает создать совместную с УПЛ компанию, которая будет продавать рекламу в матчах УПЛ. (Другие ОТТ также будут иметь такие права или лишены их?)

17. Не понятно, что будет происходить из 7 тура? Что такое "регистрация аудиовизуального медиа"? А если не будет регистрация? Какие будут доходы? Как на других платформах? В каких пакетах будут матчи? А где цифры? Четкий финансовый план, план-прогноз доходов, P&L, CashFlow?

18. MEGOGO уже определило, что именно оно будет заниматься дистрибуцией международных прав УПЛ.

19. MEGOGO ожидает единогласного принятия всеми клубами стандарта трансляций.

20. MEGOGO уполномочило себя единолично управлять средствами клубов, единолично формировать творческий и технический ресурс, единолично назначать комментаторов и т.д.

ВОПРОСЫ к владельцу MEGOGO Степану Черновецкому и идеологам проекта.

Почему компания MEGOGO заинтересовалась матчами украинской Премьер-лиги всего за неделю до старта нового сезона?

Не стоит ли MEGOGO во избежание дефицита времени начать переговоры с клубами в мае или июне?

Объясните, почему у MEGOGO появилось желание попробовать себя в УПЛ только после того, как сотрудничество с лигой прекратило Setanta?

Как прокомментирует Степан Черновецкий информацию в СМИ о том, что между Setanta и MEGOGO в последний год существовали устные договоренности (по сути, сговор), согласно которым MEGOGO не имела права претендовать на матчи УПЛ, пока с лигой работала грузинская компания Setanta?

Не является ли это нарушением антимонопольного законодательства?

Знает ли Степан Черновецкий о том, что Артем Панченко долгое время работал в российском баскетбольном клубе "Красный Октябрь" (Волгоград)… Как к этому относитесь?

В предложении сотрудничества ни в одном из пунктов не указано, какие расходы в проекте несет MEGOGO. Готово MEGOGO разделить хоть какие-то финансовые расходы клубов?

Планирует ли Степан Черновецкий в ближайшем будущем купить один из украинских футбольных клубов и помочь УПЛ выйти на уровень безубыточности?", - говорится в заявлении.