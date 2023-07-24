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Авагимян: Многие россияне, такие как Красава, Ургант, Дудь, Пугачева, поддерживают Украину
Мнение форварда Александрии
Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен
Нападающий "Александрии" Артур Авагимян рассказал что он думает о россиянах, которые высказались против войны с Украиной.
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"Но все же считаю Путина и его окружение главными мразями.
Многие там не поддерживают его. Такие как Красава, Ургант, Дудь, Пугачева и многие другие поддерживают нас.
Я считаю, что это главные фигуры в их стране, а остальные либо тупые, либо боятся", – сказал Авагимян.
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Источник:Трибуна
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