Авагимян: Многие россияне, такие как Красава, Ургант, Дудь, Пугачева, поддерживают Украину

Нападающий "Александрии" Артур Авагимян рассказал что он думает о россиянах, которые высказались против войны с Украиной.

"Но все же считаю Путина и его окружение главными мразями.

Многие там не поддерживают его. Такие как Красава, Ургант, Дудь, Пугачева и многие другие поддерживают нас.

Я считаю, что это главные фигуры в их стране, а остальные либо тупые, либо боятся", – сказал Авагимян.