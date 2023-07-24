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Авагимян: Многие россияне, такие как Красава, Ургант, Дудь, Пугачева, поддерживают Украину

Премьер-лига
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Мнение форварда Александрии

Авагимян: Многие россияне, такие как Красава, Ургант, Дудь, Пугачева, поддерживают Украину

Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий "Александрии" Артур Авагимян рассказал что он думает о россиянах, которые высказались против войны с Украиной.

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"Но все же считаю Путина и его окружение главными мразями.

Многие там не поддерживают его. Такие как Красава, Ургант, Дудь, Пугачева и многие другие поддерживают нас.

Я считаю, что это главные фигуры в их стране, а остальные либо тупые, либо боятся", – сказал Авагимян.

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В статье: Артур Авагимян война с россией
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Источник:
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