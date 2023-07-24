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Пять украинских медиаблогеров стали амбассадорами Руха - ФОТО
С ними подписаны контаркты
fcruhlviv.com
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Сотрудничать с клубом будут Анна Притула, Дмитрий Глубокий, Андрей Пельвецкий, Дмитрий Славский и Владимир Жукровский. С ними подписаны соответсвующие контаркты.
Отмечается, что общая аудитория новых послов "Движения" в Instagram и TikTok насчитывает более 3 миллионов подписчиков.
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Источник:ФК Рух
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