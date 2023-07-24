Пять украинских медиаблогеров стали амбассадорами Руха - ФОТО

" Рух " заручился поддержкой популярных (как сообщает клуб) медиаблогеров, которіе стали амбассадорами львовского клуба.

Сотрудничать с клубом будут Анна Притула, Дмитрий Глубокий, Андрей Пельвецкий, Дмитрий Славский и Владимир Жукровский. С ними подписаны соответсвующие контаркты.

Отмечается, что общая аудитория новых послов "Движения" в Instagram и TikTok насчитывает более 3 миллионов подписчиков.