  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пять украинских медиаблогеров стали амбассадорами Руха - ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пять украинских медиаблогеров стали амбассадорами Руха - ФОТО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

С ними подписаны контаркты

Пять украинских медиаблогеров стали амбассадорами Руха - ФОТО

fcruhlviv.com

Новина українською

"Рух" заручился поддержкой популярных (как сообщает клуб) медиаблогеров, которіе стали амбассадорами львовского клуба.

Сотрудничать с клубом будут Анна Притула, Дмитрий Глубокий, Андрей Пельвецкий, Дмитрий Славский и Владимир Жукровский. С ними подписаны соответсвующие контаркты.

Отмечается, что общая аудитория новых послов "Движения" в Instagram и TikTok насчитывает более 3 миллионов подписчиков.

По теме
yellow-arrow
Колос по согласию сторон разорвал контракт с голкипером
yellow-arrow
Авагимян: Многие россияне, такие как Красава, Ургант, Дудь, Пугачева, поддерживают Украину
yellow-arrow
Рух: Почему MEGOGO заинтересовалась матчами УПЛ всего за неделю до старта нового сезона?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде