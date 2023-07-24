Колос по согласию сторон разорвал контракт с голкипером

Ковалевский " Колос " попрощался с 25-летним голкипером Владимиром Маханьковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт разорван по взаимному согласию сторон.

В минувшем сезоне УПЛ Маханьков 23 раза попадал в заявку "Колоса" на матчи, однако на поле не выходил.

Владимир присоединился к клуба летом 2021 года. С тех пор сыграл за команду 3 матча, в которых пропустил 11 голов.