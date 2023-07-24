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Колос по согласию сторон разорвал контракт с голкипером
Владимир Маханьков покидает ковалевский клуб
instagram.com/fckoloskovalivka
Ковалевский "
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт разорван по взаимному согласию сторон.
В минувшем сезоне УПЛ Маханьков 23 раза попадал в заявку "Колоса" на матчи, однако на поле не выходил.
Владимир присоединился к клуба летом 2021 года. С тех пор сыграл за команду 3 матча, в которых пропустил 11 голов.
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Источник:Инстаграм Колоса
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