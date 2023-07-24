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Польский Заглембе арендует Булецу
В Польше пишут, что трансфер уже согласован
Фото: ФК Динамо Київ
Польский "Заглембе" (Люблин) арендует хавбека "
Как сообщает журналист польского портала Meczyki Томаш Влодарчик, во вторник 24-летний футболист прибудет на медосмотр, после которого и будет подписан контракт.
Отмечается, что соглашение будет рассчитано на один сезон.
Напомним, что контракт Булецы с "Динамо" истекает следующим летом - два предыдущих сезона Сергей провел в аренде в "Заре".
"Заглембе" прошлый сезоне завершил на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата Польши.
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