  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Польский Заглембе арендует Булецу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Польский Заглембе арендует Булецу

Премьер-лига
(1 голосов)

В Польше пишут, что трансфер уже согласован

Польский Заглембе арендует Булецу

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Польский "Заглембе" (Люблин) арендует хавбека "Динамо" Сергея Булецу.

Как сообщает журналист польского портала Meczyki Томаш Влодарчик, во вторник 24-летний футболист прибудет на медосмотр, после которого и будет подписан контракт.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано на один сезон.

Напомним, что контракт Булецы с "Динамо" истекает следующим летом - два предыдущих сезона Сергей провел в аренде в "Заре".

"Заглембе" прошлый сезоне завершил на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата Польши.

По теме
yellow-arrow
Черноморец подписал экс-хавбека Львова, - СМИ
yellow-arrow
СМИ: Коломойский был разозлен работой Днепра-1 на рынке на старте межсезонья и пролоббировал трансфер Волынца
yellow-arrow
Пять украинских медиаблогеров стали амбассадорами Руха - ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ФК Заглембе (Любин) Сергей Булеца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meczyki

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде