Польский Заглембе арендует Булецу

Польский "Заглембе" (Люблин) арендует хавбека " Динамо " Сергея Булецу.

Как сообщает журналист польского портала Meczyki Томаш Влодарчик, во вторник 24-летний футболист прибудет на медосмотр, после которого и будет подписан контракт.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано на один сезон.

Напомним, что контракт Булецы с "Динамо" истекает следующим летом - два предыдущих сезона Сергей провел в аренде в "Заре".

"Заглембе" прошлый сезоне завершил на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата Польши.