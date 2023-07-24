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СМИ: Коломойский был разозлен работой Днепра-1 на рынке на старте межсезонья и пролоббировал трансфер Волынца

Премьер-лига
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Подписание Волынца прошло в обход спортивного директора Евгения Красникова

СМИ: Коломойский был разозлен работой Днепра-1 на рынке на старте межсезонья и пролоббировал трансфер Волынца

Фото: Depositphotos.com

Новина українською

Украинский бизнесмен и по данным некоторых СМИ неофициальный владелец "Днепра-1" Игорь Коломойский был очень недоволен и даже разозлен очень медленной трансферной кампанией клуба на старте межсезонья, пишет Трибуна.

На тот момент команда подписала только вратаря Романа Мисака и полузащитника Олега Горина.

По данным источника, что трансфер голкипера Евгения Волынца из "Колоса" состоялся по инициативе Коломойского и в обход спортивного директора Евгения Красникова.

Сейчас каждый переход должен получить одобрение от исполнительного директора Андрея Русола, Красникова и главного тренера Александра Кучера.

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В статье: Игорь Коломойский Евгений Волынец СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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