СМИ: Коломойский был разозлен работой Днепра-1 на рынке на старте межсезонья и пролоббировал трансфер Волынца

Украинский бизнесмен и по данным некоторых СМИ неофициальный владелец " Днепра-1 " Игорь Коломойский был очень недоволен и даже разозлен очень медленной трансферной кампанией клуба на старте межсезонья, пишет Трибуна.

На тот момент команда подписала только вратаря Романа Мисака и полузащитника Олега Горина.

По данным источника, что трансфер голкипера Евгения Волынца из "Колоса" состоялся по инициативе Коломойского и в обход спортивного директора Евгения Красникова.

Сейчас каждый переход должен получить одобрение от исполнительного директора Андрея Русола, Красникова и главного тренера Александра Кучера.