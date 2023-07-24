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СМИ: Коломойский был разозлен работой Днепра-1 на рынке на старте межсезонья и пролоббировал трансфер Волынца
Подписание Волынца прошло в обход спортивного директора Евгения Красникова
Фото: Depositphotos.com
Украинский бизнесмен и по данным некоторых СМИ неофициальный владелец "
На тот момент команда подписала только вратаря Романа Мисака и полузащитника Олега Горина.
По данным источника, что трансфер голкипера Евгения Волынца из "Колоса" состоялся по инициативе Коломойского и в обход спортивного директора Евгения Красникова.
Сейчас каждый переход должен получить одобрение от исполнительного директора Андрея Русола, Красникова и главного тренера Александра Кучера.
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