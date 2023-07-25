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Заря завершила летний сбор и возвращается в Украину
Луганчане завершили подготовку к новому сезону
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" завершила летний тренировочный сбор в Польше и возвращается в Украину. Команда прибудет во Львов, где 29-июля проведет поединок первого тура чемпионата Украины-2023/24 против "Руха".
Во время сборов луганчане сыграли 5 матчей.
- 04.07.2023: "Заря" - "Ресовия" - 4:2
- 08.07.2023: "Заря" - "Сталь" - 1:0
- 11.07.2023: "Заря" - "Земплин" - 2:1
- 14.07.2023: "Заря" - "Мотор" - 1:3
- 22.07.2023: "Заря" - "Ружомберок" - 1:2
Добавим, что 7 августа "Заря" узнает своего соперника по раунду плей-офф Лиги Европы. Матчи запланированы на 24-е и 31-е августа.
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Источник:ФК Зоря
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