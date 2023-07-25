Заря завершила летний сбор и возвращается в Украину

"Заря" завершила летний тренировочный сбор в Польше и возвращается в Украину. Команда прибудет во Львов, где 29-июля проведет поединок первого тура чемпионата Украины-2023/24 против "Руха".

Во время сборов луганчане сыграли 5 матчей.

04.07.2023: "Заря" - "Ресовия" - 4:2

08.07.2023: "Заря" - "Сталь" - 1:0

11.07.2023: "Заря" - "Земплин" - 2:1

14.07.2023: "Заря" - "Мотор" - 1:3

22.07.2023: "Заря" - "Ружомберок" - 1:2

Добавим, что 7 августа "Заря" узнает своего соперника по раунду плей-офф Лиги Европы. Матчи запланированы на 24-е и 31-е августа.