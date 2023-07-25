Новичок Кривбасса: Я настроен серьезно помочь моей новой команде

Новичок криворожского "Кривбасса", хорватский полузащитник Хрвое Илич дал первое интервью в качестве игрока красно-белых:

- Хрвое, приветствуем в "Кривбассе"! Расскажи болельщикам о себе. Где ты родился и как начал заниматься футболом?

- Прежде всего, поздравляю всех болельщиков "Кривбасса" и всю команду. Я родился в Хорватии, в маленьком городке Славенски Брод. Сейчас мне 24 года. Я начал заниматься футболом в Граничи Шупанья - это небольшой город и небольшой клуб в Хорватии.

- Как возник вариант с "Кривбассом"?

- Я находился дома и ждал предложения о продолжении карьеры. У меня было несколько вариантов из Нидерландов и Казахстана, но мой агент рассказал, что связывался с украинским коллегой по поводу моего трансфера. И если я согласен играть в Украине за "Кривбасс", то нет много времени на размышления. Я ответил, что это предложение меня заинтересовало и я готов ехать в Украину.

- Не было сомнений при переходе, ведь ты приехал в страну, в которой идет полномасштабная война?

- Прежде всего, я хочу, чтобы эта война как можно скорее закончилась, ведь это большая трагедия всего мира. Я желаю всего наилучшего украинскому народу. Я не боюсь войны, ведь клуб и персонал "Кривбасса" живут и работают, несмотря ни на что, они защищены. Также я знаю многих людей из Украины, и с ними все в порядке.

- Расскажи о своей любимой позиции на поле и где обычно играешь?

- Я играю в полузащите на любой позиции, но больше всего нравится играть на позиции центрального хавбека или под нападающим. Также могу сыграть и в опорной зоне. Но комфортнее всего чувствую себя на позиции "восьмерки".

- Что знал о "Кривбассе" до перехода?

- Буду честным, я знаю о "Кривбассе" не слишком много. Но мне известно, что клуб возродили несколько лет назад и он быстро вернулся в Премьер-лигу. И сейчас команда ставит амбициозные задачи перед собой, ведь ее тренирует известный специалист Юрий Вернидуб.

- Долго ли раздумывал над предложением "Кривбасса"?

- Когда появился вариант с "Кривбассом", я разговаривал с вашим бывшим игроком Рифетом Капичем. Он рассказывал только самое лучшее о команде, тренерском штабе и персонале клуба, а также о Кривом Роге. В среду я только получил предложение от "Кривбасса", а уже в пятницу был в расположении команды в Ужгороде вместе со своим отцом, агентом и другом. Поэтому я настроен довольно серьезно помочь моей новой команде.