Молодой полузащитник Шахтера перешел в Кривбасс

"Кривбасс" объявил о подписании четвёртого футболиста в летнее межсезонье. Новичком команды стал 21-летний полузащитник Даниил Гончарук. Футболист арендован у донецкого "Шахтера" сроком на 1 гол с правом выкупа.

В Кривом Роге он будет играть под 15-м номером.

Гончарук является воспитанником ОК им. Поддубного Киев (2015-2016) и "Шахтера" (2017-2019). В сезоне-2019/2020 дебютировал в молодежной команде дончан. За главную команду "горняков" не играл, хотя в частности был в заявке донецкого клуба на победный матч ЛЧ против "Реала" (3:2).

Играл за "Шахтер" U-21 в молодежной Лиге УЕФА - 6 матчей/2 гола. С началом войны РФ против Украины отправился в аренду в испанскую "Льейду", затем выступал за "Эль-Эхидо".

Играл за сборную Украины в разных возрастных категориях: U-16, U-17, U-21.

Ранее "Кривбасс" арендовал полузащитника "Динамо" Виктора Близниченко.