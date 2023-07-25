Динамо и FAVBET прекратили сотрудничество

Киевское "Динамо" и украинская iGaming-компания FAVBET объявляют о прекращении сотрудничества, которое длилось 5 лет.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", стороны решили не продлевать контракт на будущий сезон по обоюдному согласию.

"Наш клуб искренне благодарит iGaming-компанию FAVBET за продуктивные годы сотрудничества. За 5 лет стороны совместными усилиями реализовали ряд проектов, способствовавших развитию бренда ФК "Динамо" (Киев).

Мы желаем FAVBET успешной деятельности в дальнейшем, финансового процветания и возвращения к нормальной жизни после важнейшей победы - победы Украины в кровопролитной войне с российскими агрессорами.

Спасибо за эмоции, за приятные воспоминания и профессионализм!", - говорится в заявлении клуба.