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Динамо и FAVBET прекратили сотрудничество

Премьер-лига
(1 голосов)

По обоюдному согласию сторон

Динамо и FAVBET прекратили сотрудничество

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" и украинская iGaming-компания FAVBET объявляют о прекращении сотрудничества, которое длилось 5 лет.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", стороны решили не продлевать контракт на будущий сезон по обоюдному согласию.

"Наш клуб искренне благодарит iGaming-компанию FAVBET за продуктивные годы сотрудничества. За 5 лет стороны совместными усилиями реализовали ряд проектов, способствовавших развитию бренда ФК "Динамо" (Киев).

Мы желаем FAVBET успешной деятельности в дальнейшем, финансового процветания и возвращения к нормальной жизни после важнейшей победы - победы Украины в кровопролитной войне с российскими агрессорами.

Спасибо за эмоции, за приятные воспоминания и профессионализм!", - говорится в заявлении клуба.

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В статье: Динамо (Киев) Favbet
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Источник:
fcdynamo.com

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