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Динамо и FAVBET прекратили сотрудничество
По обоюдному согласию сторон
fcdynamo.com
Киевское "Динамо" и украинская iGaming-компания FAVBET объявляют о прекращении сотрудничества, которое длилось 5 лет.
Как сообщает пресс-служба "бело-синих", стороны решили не продлевать контракт на будущий сезон по обоюдному согласию.
"Наш клуб искренне благодарит iGaming-компанию FAVBET за продуктивные годы сотрудничества. За 5 лет стороны совместными усилиями реализовали ряд проектов, способствовавших развитию бренда ФК "Динамо" (Киев).
Мы желаем FAVBET успешной деятельности в дальнейшем, финансового процветания и возвращения к нормальной жизни после важнейшей победы - победы Украины в кровопролитной войне с российскими агрессорами.
Спасибо за эмоции, за приятные воспоминания и профессионализм!", - говорится в заявлении клуба.
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