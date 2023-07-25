Гончарук: В Кривбассе тепло приняли. Здесь настоящая красно-белая семья

Новичок "Кривбасса", полузащитник Даниил Гончарук прокомментировал своей переход в аренду в криворожский клуб из "Шахтера".

"Я рад надеть красно-белую футболку, рад стать игроком "Кривбасса". Криворожский клуб возрождает былую славу и я очень хочу помочь команде. Здесь меня тепло приняли. В новом клубе классная атмосфера, настоящая красно-белая семья", - цитирует Гончарука официальный сайт "Кривбасса".

Напомним, арендное соглашение рассчитано на 1 год и включает опцию выкупа.