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Гончарук: В Кривбассе тепло приняли. Здесь настоящая красно-белая семья

Премьер-лига
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Полузащитник прокомментировал свой переход в клуб из Кривого Рога

Гончарук: В Кривбассе тепло приняли. Здесь настоящая красно-белая семья

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Новичок "Кривбасса", полузащитник Даниил Гончарук прокомментировал своей переход в аренду в криворожский клуб из "Шахтера".

"Я рад надеть красно-белую футболку, рад стать игроком "Кривбасса". Криворожский клуб возрождает былую славу и я очень хочу помочь команде. Здесь меня тепло приняли.

В новом клубе классная атмосфера, настоящая красно-белая семья", - цитирует Гончарука официальный сайт "Кривбасса".

Напомним, арендное соглашение рассчитано на 1 год и включает опцию выкупа.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Даниил Гончарук
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Источник:
fckryvbas.com

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