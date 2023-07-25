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Гончарук: В Кривбассе тепло приняли. Здесь настоящая красно-белая семья
Полузащитник прокомментировал свой переход в клуб из Кривого Рога
Фото: fckryvbas.com
Новичок "Кривбасса", полузащитник Даниил Гончарук прокомментировал своей переход в аренду в криворожский клуб из "Шахтера".
"Я рад надеть красно-белую футболку, рад стать игроком "Кривбасса". Криворожский клуб возрождает былую славу и я очень хочу помочь команде. Здесь меня тепло приняли.
В новом клубе классная атмосфера, настоящая красно-белая семья", - цитирует Гончарука официальный сайт "Кривбасса".
Напомним, арендное соглашение рассчитано на 1 год и включает опцию выкупа.
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