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Динамо нашло нового официального спонсора

Премьер-лига
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Ранее киевляне сотрудничали с FAVBET

Динамо нашло нового официального спонсора

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" сообщило, что новым спонсором клуба стала букмекерская компания VBET. Соглашение подписано на сезон-2023/24 с правом приоритетной пролонгации договора на следующие футбольные сезоны.

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Стороны планируют популяризировать футбол путем сотрудничества в медийном и маркетинговом направлениях, а также привлекать к активностям болельщиков киевской команды.

"Футбольный клуб "Динамо" (Киев) стремится расширять свою аудиторию и открывать новые возможности для развития. Уверен, что сотрудничество с компанией VBET Ukraine поможет в обоих этих направлениях. Наша страна и наш футбол переживают сложные времена, поэтому мы благодарны всем, кто поддерживает развитие профессионального футбола в Украине.

Именно поэтому сотрудничество с VBET Ukraine имеет большое значение для нашего клуба, который много лет инвестирует деньги не только в первую команду, но и в развитие инфраструктуры и детской Академии", - отметил вице-президент по маркетингу "Динамо" Алексей Паламарчук.

Уже в матче 1-го тура УПЛ против "Миная", который состоится 30 июля на стадионе "Динамо" имени В.В Лобановского, динамовцы выйдут на поле в форме с логотипом нового партнера.

Напомним, до этого "Динамо" на протяжении пяти лет сотрудничало с FAVBET. Несколько часов назад официально стало известно о расторжении контракта.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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