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Клубы УПЛ начинают сотрудничество с ОТТ-сервисами. На начальном этапе трансляции будут бесплатными

Премьер-лига
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Пресс-релиз Украинской Премьер-лиги

Клубы УПЛ начинают сотрудничество с ОТТ-сервисами. На начальном этапе трансляции будут бесплатными

УПЛ

Новина українською

Представители 12 клубов Украинской Премьер-лиги вчера, 24 июля, на встрече, которая подвела итог многонедельным переговорам, подтвердили готовность сотрудничать с ведущими ОТТ-сервисами, включая MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Vodafone TV, Setanta Sports и т.д., относительно трансляций матчей Чемпионата Украины сезона-2023/24.

Соглашение, как указано на официальном сайте УПЛ, имеет целью расширение аудитории, популяризацию чемпионата Украины и обеспечение более широкого доступа к футбольным матчам УПЛ.

Консультации по реализации данного проекта предоставляют эксперты компании MEGOGO. На начальном этапе трансляции матчей чемпионата УПЛ будут предоставляться аудитории бесплатно. Это решение предназначено для "привлечения новых зрителей и поддержки поклонников украинского футбола".

Для дальнейшего внедрения совместного продукта УПЛ-ТВ и разработки платной модели трансляций, которая поможет клубам Лиги стабилизировать финансовое положение, будет учитывать интересы клубов, фанатов и отвечать потребностям развития украинского футбола – будет создана рабочая группа. В нее войдут представители клубов УПЛ и специалисты компании MEGOGO, которые совместно определят шаги по реализации этого проекта.

"Сотрудничество между клубами УПЛ и ведущими ОТТ-платформами является важным шагом вперед для украинского футбола и будет способствовать созданию новых возможностей для всех заинтересованных сторон. Ожидается, что это партнерство поможет росту популярности Чемпионата Украины и улучшит качество трансляций для зрителей".

Матчи 1-го тура Чемпионата Украины сезона-2023/24 болельщики смогут посмотреть на платформах MEGOGO, Киевстар ТВ и Setanta Sports. Также ведутся переговоры с другими ОТТ-сервисами (Sweet TV, Vodafone TV, Воля), с результатами которых Лига проинформирует болельщиков.

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В статье: чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Телеканал Setanta Sports Megogo УПЛ ТВ
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Источник:
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