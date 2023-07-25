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Хавбек Миная: Рассчитываю на аванс от тренерского штаба

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист результативно проявил себя на летних сборах

Хавбек Миная: Рассчитываю на аванс от тренерского штаба

Фото: ФК Минай

Новина українською

Полузащитник "Миная" Даниил Голуб рассказал, что он думает о предстоящем сезоне.

– В команде восемь новичков - уже есть взаимопонимание с ними?

Новички быстро вливаются в коллектив. Но взаимопонимание, мне кажется, появляется только через официальные матчи. Нужно время. На сборах спарринги - это хорошо, но именно игры чемпионата ускоряют процесс вливания в коллектив и налаживания игровых связей. Все будет хорошо.

– Ты результативно проявил себя в контрольных играх. Был ли какой-то личный разговор с главным тренером Владимиром Шараном?

Нет, разговора еще не было. Но, наверное, будет. Относительно результативности, то, наверное, мог бы забить больше. Были моменты, которые должен был реализовывать, но где-то не повезло немного. Думаю, должен был забивать вдвое больше.

– Какие у тебя личные ожидания от сезона-2023/24?

В первую очередь хочется получить больше игрового времени. Рассчитываю на, без преувеличений, аванс от тренерского штаба. Хочется в официальных матчах почувствовать то доверие, которое я имел в контрольных играх во время летних сборов. Думаю, не заставлю их долго ждать результата от меня. По крайней мере, сделаю для этого все возможное.

– Добытый командный результат прошлого сезона стал неожиданным для тебя?

Для меня это неожиданный результат, как и для большинства экспертов, журналистов, болельщиков. Наверное, к нашему тренерскому штабу ни у кого вопросов не возникло - выжали из команды максимум. Результат все знают. Это заслуга каждого в клубе - тренерского штаба, игроков, менеджмента, руководства, - рассказал Голуб.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
fcminaj.com

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