  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ванат: Люди могут сказать: вы сидели за границей, а мы здесь под бомбежками. Но все хотели вернуться в Украину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ванат: Люди могут сказать: вы сидели за границей, а мы здесь под бомбежками. Но все хотели вернуться в Украину

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвард Динамо проанализировал прошлый сезон

Ванат: Люди могут сказать: вы сидели за границей, а мы здесь под бомбежками. Но все хотели вернуться в Украину

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

21-летний форвард "Динамо" Владислав Ванат подвел итоги прошлого сезона для киевлян.

"Слава Богу, что чемпионат Украины во время войны провели. Если бы не было его, то, думаю, футбола вообще бы не было. А так провели – все отыграли. Сначала я не понимал, как это будет, а потом сыграли пять матчей и втянулись. Мы провели этот чемпионат благодаря нашим воинам. И за это им спасибо.

Конечно, четвертое место – это провал. Даже второе место было бы провалом. Все понимали, что мы должны выигрывать этот чемпионат… Считаю, была психологическая проблема в команде. Многие не понимали, где мы будем играть, жить, все хотели в Украине. А мы к тому времени уже были за границей где-то 2-2,5 месяца. Понимаю, что люди могут сказать: "Вы сидели за границей, а мы здесь под бомбежками". Так и было. Но все хотели вернуться в Украину.

Что больше всего повлияло? Травмы и то, что зимой ушли Цыганков и Забарный – лидеры команды. Травмировался Шапаренко, Бущан много не играл.

Доволен ли собой? Доволен, но не на все 100. Если бы я больше матчей сыграл, то моя статистика была бы еще лучше. Я в этом уверен. Надеюсь, в следующем сезоне будет гораздо лучше", – сказал Ванат.

По теме
yellow-arrow
Второе летнее подписание Ворсклы. Потавчане арендовали бразильского центрбека Сантану
yellow-arrow
Клубы УПЛ начинают сотрудничество с ОТТ-сервисами. На начальном этапе трансляции будут бесплатными
yellow-arrow
Хавбек Миная: Рассчитываю на аванс от тренерского штаба
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportarenaTV

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде