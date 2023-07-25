Ванат: Люди могут сказать: вы сидели за границей, а мы здесь под бомбежками. Но все хотели вернуться в Украину

21-летний форвард " Динамо " Владислав Ванат подвел итоги прошлого сезона для киевлян.

"Слава Богу, что чемпионат Украины во время войны провели. Если бы не было его, то, думаю, футбола вообще бы не было. А так провели – все отыграли. Сначала я не понимал, как это будет, а потом сыграли пять матчей и втянулись. Мы провели этот чемпионат благодаря нашим воинам. И за это им спасибо.

Конечно, четвертое место – это провал. Даже второе место было бы провалом. Все понимали, что мы должны выигрывать этот чемпионат… Считаю, была психологическая проблема в команде. Многие не понимали, где мы будем играть, жить, все хотели в Украине. А мы к тому времени уже были за границей где-то 2-2,5 месяца. Понимаю, что люди могут сказать: "Вы сидели за границей, а мы здесь под бомбежками". Так и было. Но все хотели вернуться в Украину.

Что больше всего повлияло? Травмы и то, что зимой ушли Цыганков и Забарный – лидеры команды. Травмировался Шапаренко, Бущан много не играл.

Доволен ли собой? Доволен, но не на все 100. Если бы я больше матчей сыграл, то моя статистика была бы еще лучше. Я в этом уверен. Надеюсь, в следующем сезоне будет гораздо лучше", – сказал Ванат.