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Кривбасс подпишет экс-голкипера Колоса
Вратарская позиция у криворожцев с этим подписанием будет закрыта
instagram.com/fckoloskovalivka
Украинский голкипер Владимир Маханьков, который
Подписанием Маханькова "Кривбасс" окончательно закроет вратарскую позицию – Владимир составит конкуренцию опытному Андрею Клищуку и молодому Богдану Хоме.
Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Маханьков был резервным кипером за спиной Евгения Волынца, который летом перешел в "Днепр-1". Он 23 раза попадал в заявку "Колоса" на матчи, однако на поле не выходил.
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