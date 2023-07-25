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Кривбасс подпишет экс-голкипера Колоса

Премьер-лига
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Вратарская позиция у криворожцев с этим подписанием будет закрыта

Кривбасс подпишет экс-голкипера Колоса

instagram.com/fckoloskovalivka

Новина українською

Украинский голкипер Владимир Маханьков, который на днях покинул "Колос", продолжит карьеру в "Кривбассе", сообщает ТаТоТаке.

Подписанием Маханькова "Кривбасс" окончательно закроет вратарскую позицию – Владимир составит конкуренцию опытному Андрею Клищуку и молодому Богдану Хоме.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Маханьков был резервным кипером за спиной Евгения Волынца, который летом перешел в "Днепр-1". Он 23 раза попадал в заявку "Колоса" на матчи, однако на поле не выходил.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Маханьков
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Источник:
ТаТоТаке

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