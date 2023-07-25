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Ванат: В Динамо все пытаются говорить на украинском. У кого-то получается лучше, у кого-то – хуже

Премьер-лига
(1 голосов)

К вопросу о языковом вопросе в Динамо

Ванат: В Динамо все пытаются говорить на украинском. У кого-то получается лучше, у кого-то – хуже

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Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Ванат рассказал, на каком языке общаются игроки столичного клуба.

"Есть люди, которым трудновато переходить на украинский, потому что они с самого детства говорят на русском. Но все ребята стараются, нет таких, что кто-то не хочет, или что-то такое. Все пытаются говорить на украинском. У кого-то получается лучше, у кого-то – хуже. Мы в быту тоже стараемся на украинском разговаривать, но есть еще кое-кто, кто говорит по-русски. Но и они перестраиваются", – сказал Ванат.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
SportarenaTV

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.07.2023 в 19:30
Давно пора!
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