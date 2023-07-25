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Ванат: В Динамо все пытаются говорить на украинском. У кого-то получается лучше, у кого-то – хуже
К вопросу о языковом вопросе в Динамо
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Форвард "
"Есть люди, которым трудновато переходить на украинский, потому что они с самого детства говорят на русском. Но все ребята стараются, нет таких, что кто-то не хочет, или что-то такое. Все пытаются говорить на украинском. У кого-то получается лучше, у кого-то – хуже. Мы в быту тоже стараемся на украинском разговаривать, но есть еще кое-кто, кто говорит по-русски. Но и они перестраиваются", – сказал Ванат.
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