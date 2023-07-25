Второе летнее подписание Ворсклы. Полтавчане арендовали бразильского центрбека Сантану

" Ворскла " официально объявила об аренде 25-летнгео бразильского центрального защитника "Атлетико Метрополитано" Тиаго Сантаны.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. О финсансовых деталях сделки не сообщается.

Новичок полтавчан будет выступать под 74-м номером.

Это второй входящий трансфер "Ворсклы" за нынешнее трансферное окно. Ранее полтавский клуб подписал вратаря "Кремня" Даниила Ермолова. При этом команду покинули десять игроков, в частности Таулянт Сефери, Денис Олейник и Василий Кравец.