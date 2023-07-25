Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Второе летнее подписание Ворсклы. Потавчане арендовали бразильского центрбека Сантану
Бразилец из Атлетико Метрополитано
vorskla.com.ua
"
Арендное соглашение рассчитано на один сезон. О финсансовых деталях сделки не сообщается.
Новичок полтавчан будет выступать под 74-м номером.
Это второй входящий трансфер "Ворсклы" за нынешнее трансферное окно. Ранее полтавский клуб подписал вратаря "Кремня" Даниила Ермолова. При этом команду покинули десять игроков, в частности Таулянт Сефери, Денис Олейник и Василий Кравец.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Панатинаикос: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
- Воспитанник Шахтера будет играющим тренером Руха-2
- Днепр-1- Панатинаикос. Анонс и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов на 25.07.2023
- Динамо – чемпион летних сборов, форвард Черноморца – лучший бомбардир. Итоговая таблица спаррингов клубов УПЛ
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО