Черноморец арендовал нигерийского форварда из чемпионата Дании

" Черноморец " официально объявил о подписании 25-летнего нигерийского форварда Самсона Йеде.

Речь идет об аренде, условия которой клуб не афиширует.

Отмечается, что футболист также может сыграть и на флангах атаки.

Йеде перешел в одесский клуб из датского "Хорсенса", в 21 матче за который в прошлом сезоне забил 2 гола. По итогам прошедшего сезона команда вылетела во вторую по силе лигу Дании.

Также нигериец ранее несколько сезонов провел в европейских чемпионатах, выступая за клубы Эстонии, Бельгии и Дании.