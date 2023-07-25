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Черноморец арендовал нигерийского форварда из чемпионата Дании

Премьер-лига
(1 голосов)

Самсон Йеде - новоиспеченный одессит

Черноморец арендовал нигерийского форварда из чемпионата Дании

chornomorets.football

Новина українською

"Черноморец" официально объявил о подписании 25-летнего нигерийского форварда Самсона Йеде.

Речь идет об аренде, условия которой клуб не афиширует.

Отмечается, что футболист также может сыграть и на флангах атаки.

Йеде перешел в одесский клуб из датского "Хорсенса", в 21 матче за который в прошлом сезоне забил 2 гола. По итогам прошедшего сезона команда вылетела во вторую по силе лигу Дании.

Также нигериец ранее несколько сезонов провел в европейских чемпионатах, выступая за клубы Эстонии, Бельгии и Дании.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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