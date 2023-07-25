Тарас Дмитрук: Будет напряженная борьба, интересный чемпионат

Правый защитник ФК "Минай" Тарас Дмитрук рассказал о ходе летних сборов и отношении к результатам спаррингов, а также поделился ожиданиями от сезона-2023/24. Для закарпатцев новый сезон стартует 30-го июля в Киеве игрой против участника квалификационного раунда Лиги Конференций "Динамо".

- Тарас, как проходит сбор? Набрал ли уже нужную форму?

- Работаем под нагрузками. Начало сборов всегда тяжелое, даже если ты поддерживаешь форму в отпуске. Но благодаря двукратным тренировкам и правильным подходом к подготовке со стороны тренерского штаба считаю, что к первому туру на процентов 80 наша форма будет близка к оптимальной. А к туру третьем выйдем на максимальный уровень.

- Контрольные игры для футболистов – приятная часть сборов?

- Приятная, потому что появляется возможность отвлечься от нагрузок, которые мы получаем на тренировках. Это же игра – работаем с мячом, имеем возможность проявить себя на поле. Матч, если он даже товарищеский, для футболиста – праздник.

- Как относиться к результатам спаррингов, когда есть уверенная победа "Миная" над представителем УПЛ "Кривбассом" (4:1) и в то же время ничья с любительским "Севлюшем" (3:3)?

– Мы каждый раз настраиваемся на игру серьезно. Но наверняка подсознательно, если соперник уровня Премьер-лиги, настраиваемся более серьезно. Ребята мотивированы, заряжены, поэтому таков результат. Выходит, что к встречам с серьезными соперниками подходим более ответственно. Это и объясняет не всегда удачные результаты в играх с "Севлюшом" или "Хустом".

– А как команда реагирует на результаты?

- Конечно, если соперник ниже уровня переигрывает нас или хотя бы забивает много голов, это сказывается на эмоциональном состоянии. Это и на тренировках сказывается. Поэтому стараемся в этих матчах не расслабляться и показывать хорошую игру. Если же речь идет о результате встречи с "Кривбассом", то настроение совсем другое. Все понимают, что это контрольный матч и результат носит второстепенный характер, но победы все равно придают уверенности в матче чемпионата.

- Заключительная победа над "Металлистом" как раз и дает необходимый позитив перед игрой 1-го тура УПЛ?

– Да, перед началом чемпионата за неделю нам нужно держать эмоциональное состояние. Не быть расслабленными. Нужно понимать, что мы играли против теперь уже перволиговой команды. Это точно не "Динамо", которое нам будет противостоять 30-го числа. Но я считаю, что мы способны дать бой киевлянам. Увидим, каким будет финальный счет.

- В "Минае" появилось восемь новичков – удалось сохранить микроклимат в команде?

- Если говорить о прошлом сезоне, то еще до зимы это было то время, когда мы притирались друг к другу. Весенняя часть чемпионата уже прошла в теплой атмосфере и это, вероятно, сказалось и на результате – мы набрали больше очков, чем в первом круге. Думал, что могут возникнуть сложности летом, но вижу, что изменений не много кадровых и атмосфера сохранилась, а новички быстро влились в коллектив. Все разговаривают друг с другом. У нас нет правила – "старший" или "младший". Всё хорошо в команде.

- "Минаю" необходим баланс молодежи и опыта?

– Раньше было такое, что молодой не может даже разговаривать со старшим. Это было не в "Минае", а вообще. Сейчас мы все общаемся. Но сохраняется уважение к опытным футболистам, молодежь выслушивает советы, обращается к старшим. Барьеров нет. И вот это главное в коллективе.

– Как ты отреагировал на календарь "Миная"? В первых шести турах команде будет противостоять четверка лидеров сезона-2022/23.

– Спокойно. Вполне возможно, что на старте сезона, когда все команды набирают темп, налаживают новые связи, встречи с сильными соперниками – это хорошо. В каком-то плане мы будем в равных условиях – все отходят от нагрузок, полученных во время сборов. Все только набирают форму. Поэтому сейчас против "Динамо" и "Днепра-1" можно играть и достигать положительных для себя результатов. Конечно, мы понимаем силу и ранг соперников, и нам и другим командам против них будет очень трудно. Просто имею в виду, что такой, на первый взгляд, тяжелый для "Миная" календарь, может еще и сыграть нам на руку.

– Что можешь сказать о предстоящей игре против "Динамо"?

- Если мы сможем забить первыми... Второй круг прошлого сезона продемонстрировал, что матчи, в которых мы первыми забивали, в дальнейшем проводили удачно. Мы умеем сохранять результат. Если будем дисциплинированно действовать в обороне, получим свой шанс в нападении. Им нужно будет воспользоваться. Важно реализовывать свои возможности у ворот соперников, тогда и количество забитых голов у нас будет больше 22, как это было в сезоне-2022/23.

– У тебя серьезная конкуренция на позиции. Это дополнительно мотивирует?

– Конкуренция всегда должна быть. Не важно, какого ты уровня футболист. Даже если ты очень силен, должен понимать, что на твое место есть другой игрок, и ты не имеешь права расслабляться ни на минуту. Это речь и о матчах, и о тренировках. У нас здоровая конкуренция – все уважают друг друга. А это тоже хорошо.

- Отношение к "Минаю", учитывая прошлогодний результат, будет другое?

- Думаю, что уже во время матчей второго круга в прошлом сезоне к нам изменилось отношение. Мы доказали, что способны дать бой лидерам – "Шахтеру" и «Днепру-1» уступили минимально в счете. Наверное, нам с более слабыми командами даже труднее было играть, потому что нужно было действовать первым номером. А с "Ворсклой", "Колосом" и "Кривбассом" мы уже набирали очки. Думаю, никто не будет ехать в Мина с мыслями о легкой победе. Подготовка будет серьезная.

- Возобновление Кубка Украины – это положительный момент?

– Считаю, что это плюс. Команды ниже уровня серьезно готовятся к матчам такого турнира, хотят себя проявить, попробовать свой уровень во встречах с сильными соперниками. Это только пойдет на пользу. Футбол нужно развивать, и это положительный момент. Да и болельщикам "маленьких" клубов это прибавляет азарта.

– Какие лично у тебя ожидания от предстоящего сезона?

- Надеюсь, что мы выступим не хуже, чем в прошлом году. Закрепимся в десятке. Если удастся подняться выше – хорошо. Пока так настроены. Дело в том, что "Львов" и "Металлист" это команды, которые накануне старта относили к нижней части турнирной таблицы. А "Полесье", "ЛНЗ", завоевавшие повышение в классе, это клубы с еврокубковыми амбициями. Сейчас даже сложно сказать, кто именно может вылететь по итогам чемпионата. Будет напряженная борьба, интересный чемпионат.