Черноморец объявил о подписании Грисьо

Одесский " Черноморец " продолжает усиливаться перед новым сезоном.

Как сообщает пресс-служба клуба, "моряки" подписали контракт с 27-летним экс-хавбек "Львова" Максимом Грисьо.

Условия и сроки соглашения не афишируются, но ранее СМИ писали, что это будет контракт на два года.

Напомним, что в активе Максима 88 матчей и 4 забитых мяча в УПЛ. Кроме "Львова", он также выступал за "Карпаты" и "Рух".