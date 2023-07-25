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Черноморец объявил о подписании Грисьо
Одесситы продолжают усиливаться
ChernomoretsOdessa
Одесский "
Как сообщает пресс-служба клуба, "моряки" подписали контракт с 27-летним экс-хавбек "Львова" Максимом Грисьо.
Условия и сроки соглашения не афишируются, но ранее СМИ писали, что это будет контракт на два года.
Напомним, что в активе Максима 88 матчей и 4 забитых мяча в УПЛ. Кроме "Львова", он также выступал за "Карпаты" и "Рух".
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Источник:ТГ-канал Черноморца
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.07.2023 в 23:13
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