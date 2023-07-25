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Судаков получил в Шахтере 10-й игровой номер. ВИДЕО
Под этим номером ранее играли Виллиан, Бернард, Мудрик
Фото: ФК Шахтер Донецк
Хавбек "
В новом сезоне 20-летний украинец будет выступать под 10-м игровым номером.
Под этим номером в донецком клубе, в частности, играли Виллиан, Бернард и Михаил Мудрик.
Ранее Судаков за первую команду "Шахтера" выступал под 8-м, 25-м и 61-м номером.
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download1 (huyersk)
25.07.2023 в 23:21
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