Судаков получил в Шахтере 10-й игровой номер. ВИДЕО

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков сменил игровой номер.

В новом сезоне 20-летний украинец будет выступать под 10-м игровым номером.

Под этим номером в донецком клубе, в частности, играли Виллиан, Бернард и Михаил Мудрик.

Ранее Судаков за первую команду "Шахтера" выступал под 8-м, 25-м и 61-м номером.