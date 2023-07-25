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Официально: Андерлехт арендовал у Динамо Лонвейка

Премьер-лига
(1 голосов)

Аренда с правом выкупа

Официально: Андерлехт арендовал у Динамо Лонвейка

rsca.be

Новина українською

Хавбек "Динамо" Джастин Лонвейк продолжит карьеру в Бельгии.

Пресс-служба киевлян официально сообщила, что полузащитника арендовал "Андерлехт".

Срок аренды - 1 год, также у у брюссельского клуба будет право выкупа.

Ранее сообщалось, что 23-летний полузащитник не хочет возвращаться в Украину из-за отсутствия безопасности.

Напомним, Джастин присоединился к "Динамо" в сентябре 2022 года, проведя в сезоне 2022/23 18 матчей (все в чемпионате Украины), в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Джастин Лонвейк
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Источник:
ФК Динамо

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