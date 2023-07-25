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Официально: Андерлехт арендовал у Динамо Лонвейка
Аренда с правом выкупа
rsca.be
Хавбек "
Пресс-служба киевлян официально сообщила, что полузащитника арендовал "Андерлехт".
Срок аренды - 1 год, также у у брюссельского клуба будет право выкупа.
Ранее сообщалось, что 23-летний полузащитник не хочет возвращаться в Украину из-за отсутствия безопасности.
Напомним, Джастин присоединился к "Динамо" в сентябре 2022 года, проведя в сезоне 2022/23 18 матчей (все в чемпионате Украины), в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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