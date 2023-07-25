Официально: Андерлехт арендовал у Динамо Лонвейка

Хавбек " Динамо " Джастин Лонвейк продолжит карьеру в Бельгии.

Пресс-служба киевлян официально сообщила, что полузащитника арендовал "Андерлехт".

Срок аренды - 1 год, также у у брюссельского клуба будет право выкупа.

Ранее сообщалось, что 23-летний полузащитник не хочет возвращаться в Украину из-за отсутствия безопасности.

Напомним, Джастин присоединился к "Динамо" в сентябре 2022 года, проведя в сезоне 2022/23 18 матчей (все в чемпионате Украины), в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.