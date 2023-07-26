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"Жду какую-то реакцию от россиян, а они просто посмотрели и все", - Ванат рассказал, как в аэропорту выбросил в урну россиские флажки
Дело было в аэропорту Еревана
Фото: ФК Динамо Київ
Форвард "Динамо" Владислав Ванат вспомнил жизненный эпизод, как в одном из аэропортов Армении на глазах у россиян выбросил российские флажки в урну.
"У нас был рейс из Армении в Стамбул. Мы сидели в аэропорту по центру, а по бокам рейсы на Москву и Сочи.
Там стоял один поц в футболке "Я - русский, и я этим горжусь". Никто никому особо ничего не сказал, мы просто как-то все одновременно проходим эти контроли.
Я в duty free там смотрю какие-то сувениры, чтобы купить бабушке и дедушке, и вижу флажки России стоят. Думаю: "Как так? Армения - это же не Россия, чего там вообще российские флажки стоят". Они там друзья, это понятно.
Говорю пацанам: "Смотрите, сейчас прикол будет". Выкупаю, и все на меня смотрят как в фильмах, головы поворачиваются. Пацаны смеются, а эти не понимают, что я буду с ними делать. Там немного было, всего может 5 штук. Беру и просто перед ними в мусорку выбрасываю.
И я уже жду какую-то реакцию от них, а они просто посмотрели и все, сели и в телефон смотрят. Никто даже ничего не сказал. Пацаны сказали: "Красава", — рассказал Ванат.
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