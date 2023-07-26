Кахим Пэррис присоединился к Динамо в Киеве

Вингер "Динамо" Кахим Пэррис присоединился к партнерам по команде на клубной тренировочной базе.

Он вернулся из расположения сборной Ямайки, которая принимала участие в финальном турнире Золотого Кубка КОНКАКАФ-2023. Легионер "бело-синих" сыграл в одном матче национальной команды против Сент-Китс и Невис (5:0). Сборная Ямайка дошла до полуфинала, где уступила Мексике (0:3).

Сейчас "Динамо" на своей клубной базе готовится к домашнему матчу против "Миная" в 1-м туре УПЛ-2023/24, который состоится 30 июля. Согласно информации пресс-службы киевлян, травмированных игроков в команде нет.