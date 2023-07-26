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Кривбасс подписал капитана сборной Руанды

Премьер-лига
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"Красно-белые" продолжают усиливаться

Кривбасс подписал капитана сборной Руанды

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" продолжает работу над усилением состава перед стартом нового сезона УПЛ. Криворожский клуб подписал капитана сборной Руанды Джихада Бизимана. Контракт с 26-летним опорным полузащитником заключен сроком на 2 года.

Бизимана родился в Гисенье и начал заниматься футболом в 2011 году в местном "Етинселлес", затем в 2014 был "Rayon Sports". В 2015 году подписал свой первый профессиональный контракт с клубом "АПР" из столицы Руанды Кигали, многократным чемпионом и самым титулованным в стране. Выступал с ним в Лиге чемпионов Кубка африканских наций.

В том же году на правах свободного агента перешел в клуб Высшей лиги чемпионата Бельгии "Беверена", 2-кратного чемпиона страны. Дебют за "Беверен" в Высшей лиге состоялся 28 июля 2018 года в матче против "Зюлте-Варегема" (2:2). В "Кривбасс" Бизимана перешел из бельгийского "Дейнзе" (Первый дивизион).

На его счету 1 гол в 51 поединке за сборную Руанды.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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