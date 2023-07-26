Жозе Боту считает, что Трубин готов заменить Онана в Интере

Бывший глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту поделился мнением о голкипере донецкой команды Анатолии Трубине, а также оценил его возможный переход в миланский "Интер".

– Когда я пришел в "Шахтер", мы посмотрели таланты из молодежных команд. Увидев Анатолия, мы сразу же включили его в первую команду. Он начал работать с Луишем Каштру, который сейчас тренирует "Аль-Наср" в Саудовской Аравии.

Всем сразу было ясно, что он станет №1 "Шахтера". Это был только вопрос времени. Первым номером тогда был Пятов, легенда клуба, но как только Анатолий начал играть, он так и не остался без работы. Это вратарь, потенциал, качество и зрелость которого можно было увидеть невооруженным глазом. Он демонстрировал и демонстрирует это с юных лет.

– Он готов заменить Онана в клубе-финалисте Лиги чемпионов?

– На мой взгляд, да, он уже готов заменить такого вратаря, как Онана. Я не думаю, что возраст является проблемой. Во-первых, потому, что он уже накопил опыт в первой команде, еврокубках и национальной сборной. Кроме того, возраст для меня никогда не является проблемой: единственной проблемой является качество, а его ему хватает. В последние годы в Серии А многие молодые футболисты играли решающую роль, не имея за плечами большого опыта.

– Он может стать одним из трех лучших вратарей мира?

– Да, у него есть качество, чтобы стать одним из лучших в мире, независимо от того, топ-3, 4 или 5. Он точно будет одним из лучших. Во всех аспектах, по которым оценивают вратаря.

– Вы считаете требования "Шахтера" завышенными?

– Я не знаю, сколько денег просит "Шахтер", потому что я там больше не работаю, но это правда, что он заслуживает тех денег, которые за него могут требовать. Не так много голкиперов такого уровня, – считает Боту.