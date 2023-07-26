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Бизимана: Знаю о Вернидубе. Это сильный авторитетный специалист

Премьер-лига
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Опорный хавбек "красно-белых" - о своем переходе

Бизимана: Знаю о Вернидубе. Это сильный авторитетный специалист

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Новоиспеченный опорный полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана высказался о переходе в криворожскую команду.

"Я играл в Бельгии, теперь я в Украине. Рад присоединиться к "Кривбассу". Знаю, что клуб был возрожден несколько лет и он вернулся в УПЛ. Знаю о Юрии Вернидубе, что это сильный авторитетный специалист.

Очень хочу поскорее выйти на поле в красно-белой футболке и помогать "Кривбассу" в решении задач", - цитирует игрока официальный сайт клуба.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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