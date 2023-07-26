"Я не сексист. Уважаю и люблю женщин". Ванат извинился за слова в адрес Монзуль

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат принес извинения за свои высказывания в сторону арбитра Екатерины Монзуль после матча УПЛ сезона-2022/23 с "Ингульцом" (1:2).

"После матча с "Ингульцом" вышел на эмоциях – молодой, горячий, дурной. Наговорил лишнего. Приехал в гости, понял, что наговорил глупостей, стало стыдно.

Хочу извиниться за эти слова, я не сексист. Уважаю и люблю женщин, у меня с этим нет проблем. Извиняюсь и хотел бы закрыть эту тему. Уже нечего об этом говорить", - сказал Ванат в интервью Sport Arena.