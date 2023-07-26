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"Я не сексист. Уважаю и люблю женщин". Ванат извинился за слова в адрес Монзуль
Форвард "Динамо" признался, что наговорил лишнего
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат принес извинения за свои высказывания в сторону арбитра Екатерины Монзуль после матча УПЛ сезона-2022/23 с "Ингульцом" (1:2).
"После матча с "Ингульцом" вышел на эмоциях – молодой, горячий, дурной. Наговорил лишнего. Приехал в гости, понял, что наговорил глупостей, стало стыдно.
Хочу извиниться за эти слова, я не сексист. Уважаю и люблю женщин, у меня с этим нет проблем. Извиняюсь и хотел бы закрыть эту тему. Уже нечего об этом говорить", - сказал Ванат в интервью Sport Arena.
Напомним, КДК УАФ отстранил Ваната за сексистские высказывания на три матча, из-за чего форвард пропустил концовку прошлого сезона. Клуб оштрафовали на 100 тысяч гривен.
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