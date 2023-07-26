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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно расписание матчей 2-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Тур будет разделен на три дня

Стало известно расписание матчей 2-го тура УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 2-го тура сезона-2023/24.

2-й ТУР

2 августа (среда)

Верес — Шахтер. 17:00

5 августа (суббота)

Минай — ЛНЗ. 15:00

Оболонь — Динамо. 17:00

Александрия — Металлист 1925. 19:00

6 августа (воскресенье)

Днепр-1 — Полесье. 15:00

Колос — Черноморец. 17:00

Заря — Кривбасс. 17:00

Рух — Ворскла. 19:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ

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