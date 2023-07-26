Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно расписание матчей 2-го тура УПЛ
Тур будет разделен на три дня
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 2-го тура сезона-2023/24.
2-й ТУР
2 августа (среда)
Верес — Шахтер. 17:00
5 августа (суббота)
Минай — ЛНЗ. 15:00
Оболонь — Динамо. 17:00
Александрия — Металлист 1925. 19:00
6 августа (воскресенье)
Днепр-1 — Полесье. 15:00
Колос — Черноморец. 17:00
Заря — Кривбасс. 17:00
Рух — Ворскла. 19:00
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- Ворскла - Дила. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Кривбасс подписал капитана сборной Руанды
- Провал Днепра-1 в ЛЧ, новый тренер молодежки, Коноплянка поехал в Румынию. Главные новости за 25 июля
- Жирона предлагала Днепру-1 украинца в обмен на Довбика - СМИ
- Жена Степаненко: Когда Месси перешел в Майами, все звонили, просили через Кривцова футболки
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
Новости по теме
- 18:19 Украинские Динамо – чемпион летних сборов, форвард Черноморца – лучший бомбардир. Итоговая таблица спаррингов клубов УПЛ
- 15:53 Украинские Руандиец в Кривом Роге, нигериец в Одессе, бразильцы в Ровно. Таблица трансферов клубов УПЛ
- 15:06 Украинские Опубликован календарь первого круга чемпионата Украины-2023/24
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн