Близниченко: Хочу зарекомендовать себя в Кривбассе с лучшей стороны

Новичок "Кривбасса", полузащитник Виктор Близниченко поделился впечатлениями относительно перехода в ряды красно-белых:

- Виктор, как состоялся твой трансфер в "Кривбасс"?

- Находился на просмотре у "Вереса" две недели. После чего позвонил моему агенту, сказал, что есть вариант с "Кривбассом". Я сразу согласился поехать на просмотр. Хочу зарекомендовать себя в Кривом Роге с лучшей стороны.

- "Кривбасс" на данный момент для тебя – самый лучший вариант?

– Да, рад, что нахожусь здесь. Пытаюсь выкладываться на тренировках по максимуму. Уверен все у нас с "Кривбассом" будет хорошо (улыбается).

– Как тебя приняли в команде, как проходит адаптация?

- С некоторыми ребятами "Кривбасса" был знаком раньше, поэтому никаких проблем нет.

- Что знал о "Кривбассе" до перехода?

– Команда вернулась в УПЛ. Очень нравится работать под руководством Юрия Вернидуба, его тренировки, его стиль игры. Чувствуется отличная атмосфера в коллективе.

– Какие цели ставишь перед собой "Кривбассе"?

- Хочу закрепиться в основном составе и играть на самом высоком уровне, помогая команде выполнять задачи. "Кривбасс" Это Мы!