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Ратулутры не будет в штабе ван Леувена, возможно приглашение еще одного специалиста

Премьер-лига
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Тренерский штаб голландского специалиста в Шахтере еще сформирован не полностью

Ратулутры не будет в штабе ван Леувена, возможно приглашение еще одного специалиста

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" U-19 Оскар Ратулутра не будет работать в тренерском штабе Патрика Ван Леувена, но останется в структуре клуба.

Ратулутра находился на сборе с первой командой в Нидерландах, где должен был помогать молодым игрокам быстрее адаптироваться к первой команде. Молодых игроков, на которых обратил внимание новый наставник команды ван Леувен в команде почти нет, поэтому смысл пребывания Ратулутры в штабе нидерландского тренера потерян.

Вакантную должность должен был занять Алексей Гай, но в последний момент его не взяли на работу. Поэтому не исключено появление еще одного специалиста в тренерском штабе "Шахтера". Это может быть как украинский, так и иностранный специалист.

Таким образом, Ратулутра займет должность главного методиста Академии "Шахтера". На этой должности украинский специалист заменит португальца Эдгара Кардосу. Португалец не захотел возвращаться в Украину из Сплита, где в последнее время базировалась Академия "горняков", разорвав контракт с клубом.

Напомним, что Ратулутра с 2020 года возглавлял юношескую команду "Шахтера". Летом 2023 его место занял Алексей Белик.

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В статье: Шахтер (Донецк) Оскар Ратулутра
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Источник:
sport.ua

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