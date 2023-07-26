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Ратулутры не будет в штабе ван Леувена, возможно приглашение еще одного специалиста
Тренерский штаб голландского специалиста в Шахтере еще сформирован не полностью
Фото: ФК Шахтер Донецк
Экс-тренер "
Ратулутра находился на сборе с первой командой в Нидерландах, где должен был помогать молодым игрокам быстрее адаптироваться к первой команде. Молодых игроков, на которых обратил внимание новый наставник команды ван Леувен в команде почти нет, поэтому смысл пребывания Ратулутры в штабе нидерландского тренера потерян.
Вакантную должность должен был занять Алексей Гай, но в последний момент его не взяли на работу. Поэтому не исключено появление еще одного специалиста в тренерском штабе "Шахтера". Это может быть как украинский, так и иностранный специалист.
Таким образом, Ратулутра займет должность главного методиста Академии "Шахтера". На этой должности украинский специалист заменит португальца Эдгара Кардосу. Португалец не захотел возвращаться в Украину из Сплита, где в последнее время базировалась Академия "горняков", разорвав контракт с клубом.
Напомним, что Ратулутра с 2020 года возглавлял юношескую команду "Шахтера". Летом 2023 его место занял Алексей Белик.
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