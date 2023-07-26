Олейник: Месяц назад я вел переговоры с Ворсклой, но там не все было решено

36-летний новичок ЛНЗ Денис Олейник прокомментировал свой переход в черкасский клуб .

"Последний раз был в Черкассах очень давно - 18 лет назад. Еще за "Динамо-2" мы здесь играли в Первой лиге против "Днепр" Черкассы, которое здесь еще было. 0:0, если правильно помню, сыграли.

Где-то месяц назад я вел переговоры с "Ворсклой", там не все было решено. Затем я ответил агенту, что можем рассматривать вариант с ЛНЗ и эта ситуация начала постепенно двигаться дальше.

Я следил за выступлениями ЛНЗ. Слышал, что это - очень амбициозный клуб, амбициозные руководители, клуб сильно развивается и постепенно выходит на следующий уровень. Поэтому, когда такое предложение появилось, я отреагировал на него положительно.

Очень рад, что я сейчас здесь. Со своей стороны обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы помочь клубу и команде достигать высоких целей. У меня очень большой опыт, поэтому я думаю, что смогу быть полезен клубу.

Перед трансфером я общался с Сергеем Рыбалкой, потому что мы знакомы очень давно. Спрашивал о ЛНЗ. Можно сказать, что, действительно, общался очень часто последнюю неделю. Он очень хорошо отзывался о клубе, что ему все нравится. Сказал, что команда в хорошем состоянии, боевая и конкурентоспособная для выступлений в УПЛ", - рассказал Олейник.