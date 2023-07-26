Ванат: Отдал фанату Черноморца футболку, а у него ее забрали и демостративно положили в урну

Форвард "Динамо" Владислав Ванат, который первую половину сезона 2021/22 вспомнил историю, как фанаты " Черноморца " выбросили его футболку в мусорку.

"Играли мы в Харькове против "Металлиста 1925", 2:3 проиграли. Пришло три человека на сектор "Черноморца", один говорит: "Можешь дать футболку?". Я ему даю футболку. И это попало на трансляцию. И через 5 минут пишут: "Какое он имел право? Он из "Динамо". Чего он раздает футболки?". Я думаю, что это не нормально.

И нашли того парня, которому я дал футболку. Забрали у него ее. Не знаю, или избили. Поставили в урну так, чтобы было видно номер, фамилию. И написали: "Ваше место в мусорке". Что-то такое.

Мне 19 лет. У меня появилась возможность играть в УПЛ. Не было вариантов, потому что тяжело перейти из детско-юношеского футбола и сразу играть. Я захотел играть в УПЛ. Я не знал, что болельщики конфликтуют между собой. Мне было 19 лет", – сказал Ванат.