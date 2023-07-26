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Ванат: Отдал фанату Черноморца футболку, а у него ее забрали и демостративно положили в урну
История взаимоотношений Динамо и Черноморца тянется уже долго
Фото: ФК Черноморец
Форвард "Динамо" Владислав Ванат, который первую половину сезона 2021/22 вспомнил историю, как фанаты "
"Играли мы в Харькове против "Металлиста 1925", 2:3 проиграли. Пришло три человека на сектор "Черноморца", один говорит: "Можешь дать футболку?". Я ему даю футболку. И это попало на трансляцию. И через 5 минут пишут: "Какое он имел право? Он из "Динамо". Чего он раздает футболки?". Я думаю, что это не нормально.
И нашли того парня, которому я дал футболку. Забрали у него ее. Не знаю, или избили. Поставили в урну так, чтобы было видно номер, фамилию. И написали: "Ваше место в мусорке". Что-то такое.
Мне 19 лет. У меня появилась возможность играть в УПЛ. Не было вариантов, потому что тяжело перейти из детско-юношеского футбола и сразу играть. Я захотел играть в УПЛ. Я не знал, что болельщики конфликтуют между собой. Мне было 19 лет", – сказал Ванат.
Отметим, что Ванат играл в составе "Черноморца" в первой половине сезона 2021/22 на правах аренды. Суммарно отыграл 18 матчей, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
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