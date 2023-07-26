  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ванат: Отдал фанату Черноморца футболку, а у него ее забрали и демостративно положили в урну
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ванат: Отдал фанату Черноморца футболку, а у него ее забрали и демостративно положили в урну

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

История взаимоотношений Динамо и Черноморца тянется уже долго

Ванат: Отдал фанату Черноморца футболку, а у него ее забрали и демостративно положили в урну

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Ванат, который первую половину сезона 2021/22 вспомнил историю, как фанаты "Черноморца" выбросили его футболку в мусорку.

"Играли мы в Харькове против "Металлиста 1925", 2:3 проиграли. Пришло три человека на сектор "Черноморца", один говорит: "Можешь дать футболку?". Я ему даю футболку. И это попало на трансляцию. И через 5 минут пишут: "Какое он имел право? Он из "Динамо". Чего он раздает футболки?". Я думаю, что это не нормально.

И нашли того парня, которому я дал футболку. Забрали у него ее. Не знаю, или избили. Поставили в урну так, чтобы было видно номер, фамилию. И написали: "Ваше место в мусорке". Что-то такое.

Мне 19 лет. У меня появилась возможность играть в УПЛ. Не было вариантов, потому что тяжело перейти из детско-юношеского футбола и сразу играть. Я захотел играть в УПЛ. Я не знал, что болельщики конфликтуют между собой. Мне было 19 лет", – сказал Ванат.

Отметим, что Ванат играл в составе "Черноморца" в первой половине сезона 2021/22 на правах аренды. Суммарно отыграл 18 матчей, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Диалло: Друзья из Сенегала переживают, что я играю в Украине, где идет война, и это нормально
yellow-arrow
Заря арендовала трех игроков Динамо и одного бразильца
yellow-arrow
Рух создал YouTube-канал УПЛ ТВ, где будет показывать свои матчи и призвал другие клубы присоединиться
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportarenaTV

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде